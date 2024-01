Підтягнута фігура та бездоганний стиль: Дженніфер Лопес на новорічних канікулах на острові Сен-Барт

Дженніфер Лопес вкотре вразила публіку, коли вийшла на сольну пляжну прогулянку, демонструючи свої сенсаційні форми у відвертому чорному бікіні на острові Сен-Барт. Артистка продемонструвала свій прес. Образ доповнив крислатий капелюх кремового кольору.

Пізно ввечері в неділю зірка відсвяткувала новорічну ніч, опублікувавши в Instagram серію фотографій, на яких вона зображена в шовковому костюмі кремового кольору, темній хутряній куртці і чорному крислатому капелюсі. На відео, яке Лопес опублікувала на своїй Instagram-сторінці, видно, як вони з Беном Аффлеком разом зустріли 2024 рік і тримаються за руки, спостерігаючи за феєрверком за вікном.

Співачка та акторка обрала більш розслаблений стиль під час відпустки, що різко контрастувало з гламурним ансамблем, який вона одягла на зоряну різдвяну вечірку з Аффлеком у їхньому будинку в Лос-Анджелесі минулого місяця. Для цього вечора Лопес вдягла довгу червону сукню від Magda Butrym, яка була прикрашена аплікацією з троянд на правому плечі. Вона поділилася трьома фотографіями у святковому різдвяному вбранні у своєму Instagram.

На одній з них Лопес нафарбувала губи блиском, поки демонструвала сукню з довгими рукавами. На іншому знімку крупним планом зірка дивиться прямо на своє відображення, демонструючи свій гламурний образ: темно-бронзові смокі-айз, яскраві персикові рум'яна і нюдовий блиск для губ. Волосся Лопес було укладене в стилі старого голлівудського гламуру, пише People.

На останньому фото акторка востаннє подивилася в дзеркало, наносячи блиск на губи, в той час як її перукар Лоренцо Мартін стояв на задньому плані.

Пізніше ввечері Лопес одягнула синьо-зелену сукню з блискітками і співала Have Yourself a Merry Little Christmas, стоячи біля роялю разом з Дженніфер Льюїс. Серед інших знаменитостей були присутні Марго Роббі, Майкл Б. Джордан і Лілі Рейб. Будинок був прикрашений святковим декором, а біля входу стояла величезна ялинка.

Раніше Дженніфер Лопес пояснила, в чому різниця між її минулими романами та шлюбом з Аффлеком.

