Чарівний «іспанець», який легко покорить дівоче серце: біскофлан за рецептом блогерки-красуні
Приготувавши на Різдво пиріг, який допоміг збирати гроші для ЗСУ, фудблогерка Аліна FooDee після новорічних свят робила паузу у випуску нових відео.
В цей час вона, певно, відпочивала за кордоном — скоріше всього, у Іспанії.
Адже новий сезон Аліна почала з незвичайного десерту під назвою «біскофлан» (флан із шоколадним бісквітом та карамеллю). Такий десерт стовідсотково підкорить будь-яке дівоче серце, навіть якщо жінка або дівчина дотримується на дієти.
Особливість цього рецепту ще й у тому, що він готується в одній формі, хоча й складається з двох геть різних шарів — власне іспанського флану з карамеллю і шоколадного бісквіту.
Готування слід починати з карамелі: 50 г цукру заваріть у 1 столовій ложці води і доведіть до стану карамелі (вона повинна розподілитися по дну і стінках посуду).
Для шоколадного бісквіту візьміть:
- яйця — 2 шт.
- цукор — 70 г
- сіль — щіпка
- вершкове масло — 60 г
- молоко — 4 ст.л.
- борошно — 100 г
- розпушувач — 0,5 ч.л.
- какао — 20 г.
Для флану підготуйте:
- яйця — 4 шт.
- ванільний цукор — 10 г
- згущене молоко — 1 банка (380 г)
- молоко — 400 мл (заповнити банку з-під згущеного молока)
- дрібка солі.
Отриману масу флану виливаємо на готове шоколадне тісто і відправляємо в духову шафу, розігріту до 180 градусів.
Важливо: десерт готується на водяній бані, тож подбайте про ємність, в яку поставите форму з біскофланом.
Інші поради господині дивіться на відео.
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