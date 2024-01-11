Чарівний «іспанець», який легко покорить дівоче серце: біскофлан за рецептом блогерки-красуні

Приготувавши на Різдво пиріг, який допоміг збирати гроші для ЗСУ, фудблогерка Аліна FooDee після новорічних свят робила паузу у випуску нових відео.

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В цей час вона, певно, відпочивала за кордоном — скоріше всього, у Іспанії.

Адже новий сезон Аліна почала з незвичайного десерту під назвою «біскофлан» (флан із шоколадним бісквітом та карамеллю). Такий десерт стовідсотково підкорить будь-яке дівоче серце, навіть якщо жінка або дівчина дотримується на дієти.

Особливість цього рецепту ще й у тому, що він готується в одній формі, хоча й складається з двох геть різних шарів — власне іспанського флану з карамеллю і шоколадного бісквіту.

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Готування слід починати з карамелі: 50 г цукру заваріть у 1 столовій ложці води і доведіть до стану карамелі (вона повинна розподілитися по дну і стінках посуду).

Для шоколадного бісквіту візьміть:

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яйця — 2 шт.

цукор — 70 г

сіль — щіпка

вершкове масло — 60 г

молоко — 4 ст.л.

борошно — 100 г

розпушувач — 0,5 ч.л.

какао — 20 г.

Для флану підготуйте:

яйця — 4 шт.

ванільний цукор — 10 г

згущене молоко — 1 банка (380 г)

молоко — 400 мл (заповнити банку з-під згущеного молока)

дрібка солі.

Отриману масу флану виливаємо на готове шоколадне тісто і відправляємо в духову шафу, розігріту до 180 градусів.

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Важливо: десерт готується на водяній бані, тож подбайте про ємність, в яку поставите форму з біскофланом.

Інші поради господині дивіться на відео.

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