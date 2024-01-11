38.44 / 39.13 42.15 / 42.95
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чарівний «іспанець», який легко покорить дівоче серце: біскофлан за рецептом блогерки-красуні

11:00 11 січня 2024
Готовий десерт

Приготувавши на Різдво пиріг, який допоміг збирати гроші для ЗСУ, фудблогерка Аліна FooDee після новорічних свят робила паузу у випуску нових відео.

В цей час вона, певно, відпочивала за кордоном — скоріше всього, у Іспанії.

Адже новий сезон Аліна почала з незвичайного десерту під назвою «біскофлан» (флан із шоколадним бісквітом та карамеллю). Такий десерт стовідсотково підкорить будь-яке дівоче серце, навіть якщо жінка або дівчина дотримується на дієти.

Особливість цього рецепту ще й у тому, що він готується в одній формі, хоча й складається з двох геть різних шарів — власне іспанського флану з карамеллю і шоколадного бісквіту.

РЕКЛАМА

Готування слід починати з карамелі: 50 г цукру заваріть у 1 столовій ложці води і доведіть до стану карамелі (вона повинна розподілитися по дну і стінках посуду).

Для шоколадного бісквіту візьміть:

РЕКЛАМА
  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 70 г
  • сіль — щіпка
  • вершкове масло — 60 г
  • молоко — 4 ст.л.
  • борошно — 100 г
  • розпушувач — 0,5 ч.л.
  • какао — 20 г.

Для флану підготуйте:

  • яйця — 4 шт.
  • ванільний цукор — 10 г
  • згущене молоко — 1 банка (380 г)
  • молоко — 400 мл (заповнити банку з-під згущеного молока)
  • дрібка солі.

Отриману масу флану виливаємо на готове шоколадне тісто і відправляємо в духову шафу, розігріту до 180 градусів.

РЕКЛАМА

Важливо: десерт готується на водяній бані, тож подбайте про ємність, в яку поставите форму з біскофланом.

Інші поради господині дивіться на відео.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт мангової панна котти від Алекса Якутова, який допоможе створити «тропіки вдома».

115

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Гринкевич (на фото справа)

Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

Депутатське подружжя

Провела першу ніч життя в бомбосховищі: у сім’ї нардепів народилась дитина і отримала від батьків незвичне ім’я

Наближається похолодання

Стрільцям — реалізації амбіцій, Ракам — нове кохання, а Терезам — успіхи на роботі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 11 січня

Руслана Лижичко

Руслана змушена перенести своє повернення на велику сцену через афериста

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту