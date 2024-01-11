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Битва з платтям завершилась «нічиєю»: Дуа Ліпа опублікувала відео, на якому намагається сісти у розкішній сукні

16:55 11 січня 2024
Дуа Ліпа

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, яку розповіла шанувальникам про способи збереження новизни в інтимному житті, схоже, зовсім не боїться показатися у смішному положенні.

Про інцидент, який трапився з нею на церемонії вручення «Золотого глобусу», співачка показала у себе в акаунті.

Річ у тому, що на червоній доріжці одна знаменитість краща за іншу, але тільки доти, поки всі займають вертикальне положення. Не секрет, що заради розкішного вбрання, здатного затьмарити кожного в радіусі кілометра, зірки що тільки на себе не одягають, ну, а зручність йде на другий, а то й на третій план.

Нерідко селебритіз добираються на захід у положенні лежачи просто тому, що сісти у сукні чи костюмі вже неможливо — таких мемів на просторах інтернету море.

Саме це трапилося з британською красунею, яка обрала для церемонії нагородження чорну оксамитову сукню-бюстьє від Schiaparelli, головною особливістю якої стали позолочені вставки, посипані дорогоцінним камінням. Звичайно, виглядала артистка більш ніж шикарно у цьому вбранні, але не все пройшло так гладко.

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Коли вона спробувала сісти у сукні, їй це так, за великим рахунком, і не вдалося.

Після кількох невдалих спроб Дуа зуміла лише горизонтально прилягти: каркас вбрання виявився занадто жорстким, щоб зігнутися.

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«Битва з сукнею переможців не виявила, нічия!» — жартували у коментарях шанувальники.

Самій же співачці, вочевидь, самоіронії також не позичати, тому свій конфуз вона прокоментувала так:«Дякую за цей прекрасний вечір — не вистачало лише відкидного крісла».

Нагадаємо, минулого року Дуа Ліпа з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з новим коханцем — можливо, він допомагав тоді їй з вбранням.

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