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Світ

Литві погрожують війною у відповідь на дискусії про закриття шкіл із російською мовою навчання

20:00 13 січня 2024
Рогозін

Колишній віцепрем'єр рф та ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін у своєму телеграм-каналі заявив про те, що «настав час прорубати коридор у Калінінградську область». Так одіозний російський політик відреагував на пропозиції відмовитися від шкіл із російською мовою навчання в Литві, де значно скоротилася кількість українських біженців.

«Настав час прорубати коридор у Калінінградську область. Візи та інші дозволи іноземної влади є нетерпимими для поїздок наших громадян із росії в росію», — написав Рогозін.

Після чого додав до свого посту посилання на статтю пропагандистського порталу про дискусію з приводу пропозицій закрити школи для російської меншини в Литві.

У публічному просторі Литви відновилася дискусія про те, чи повинні школи російської нацменшини залишатися в країні та чи може російська мова бути в них мовою навчання. Це сталося після того, як у Вільнюсі пара підлітків, які навчаються в одній із таких шкіл, вистрілили в однокласника зі страйкбольної зброї, пише видання delfi.lt.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Литва продовжує термін дозволу на перебування в країні десятків тисяч біженців з України.

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