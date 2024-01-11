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Брускета з м’яким сиром і буряком: прекрасна ідея для перекусу

22:33 13 січня 2024
Брускета з м'яким сиром та буряком

Багато хто з нас любить бутерброди. Це смачно і ситно, а головне — готується він дуже швидко.

Щоправда, годувати бутербродами гостей якось зараз не в моді. Інша справа — запропонувати брускети. Хліб попередньо підрум'янюється в тостері. А далі потрібно включити фантазію. Можна доповнити хліб сиром, червоною рибою, оселедцем, шинкою або бужениною і, звісно, якимось овочами та зеленню.

Ідеєю варіантів брускети поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Якщо гості на порозі, приготуйте 3−4 види брускети, — каже Ардія Діаманті.

Брускета з сиром і часником та виноградом

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  • Чорний хліб — 4 скибочки
  • Виноград — 12 ягід
  • М'який сир — 4 столові ложки
  • Часник — 2 зубчики

Хліб, підрум'янений у тостері, намазати блендованою сумішшю м'якого сиру і часнику, прикрасити виноградом.

Брускета з буряком і ковбасою

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  • Батон-4 скибочки
  • М'який сир -4 столових ложки
  • Буряк — 1 шт.
  • Ковбаса -4 колечка
  • Базилік — за смаком

Підрум'янений у тостері батон доповнити м'яким сиром і слайсами буряка. Зверху — ковбасою та листочком базиліку. Ковбасі надати яскравості шматочком буряка.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт хліба з помідорами та часником по-каталонськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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