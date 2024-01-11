Брускета з м’яким сиром і буряком: прекрасна ідея для перекусу
Багато хто з нас любить бутерброди. Це смачно і ситно, а головне — готується він дуже швидко.
Щоправда, годувати бутербродами гостей якось зараз не в моді. Інша справа — запропонувати брускети. Хліб попередньо підрум'янюється в тостері. А далі потрібно включити фантазію. Можна доповнити хліб сиром, червоною рибою, оселедцем, шинкою або бужениною і, звісно, якимось овочами та зеленню.
Ідеєю варіантів брускети поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Якщо гості на порозі, приготуйте 3−4 види брускети, — каже Ардія Діаманті.
Брускета з сиром і часником та виноградом
- Чорний хліб — 4 скибочки
- Виноград — 12 ягід
- М'який сир — 4 столові ложки
- Часник — 2 зубчики
Хліб, підрум'янений у тостері, намазати блендованою сумішшю м'якого сиру і часнику, прикрасити виноградом.
Брускета з буряком і ковбасою
- Батон-4 скибочки
- М'який сир -4 столових ложки
- Буряк — 1 шт.
- Ковбаса -4 колечка
- Базилік — за смаком
Підрум'янений у тостері батон доповнити м'яким сиром і слайсами буряка. Зверху — ковбасою та листочком базиліку. Ковбасі надати яскравості шматочком буряка.
І смачного!
Нагадаємо рецепт хліба з помідорами та часником по-каталонськи.
Фото з альбому Ольги Сметанської56