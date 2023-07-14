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Брускета з томатами і твердим сиром: смачно та ситно

22:29 22 липня 2023
Брускета з томатами та твердим сиром

Сьогодні брускета є в меню практично кожного ресторану. Ця італійська страва являє собою скибочку злегка підсмаженого хліба з композицією з трав, томатів, сиру, оливок. Прекрасною альтернативою сиру може стати шматочок балика або солоної червоної риби.

Рецептом смачної літньої страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати вершковий омлет із пармезаном.

- Приготувати брускету легко і просто, — каже Ардія Діаманті. — Томати мають бути стиглими.

Брускета з томатами та твердим сиром

  • Дві скибочки чорного хліба (можна гречаного)
  • Два червоні помідори середньої величини
  • Твердий сир — 100 г
  • Базилік (за смаком)
  • Кілька оливок

Хліб підрум'янити в тостері або на сковороді. Охолодити до кімнатної температури. Нарізати соломкою помідор, доповнити ним хліб. Зверху натерти на велику тертку твердий сир. Доповнити базиліком та оливками.

І смачного!

Нагадаємо ще один рецепт бутерброда по-італійськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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