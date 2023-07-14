Брускета з томатами і твердим сиром: смачно та ситно
Сьогодні брускета є в меню практично кожного ресторану. Ця італійська страва являє собою скибочку злегка підсмаженого хліба з композицією з трав, томатів, сиру, оливок. Прекрасною альтернативою сиру може стати шматочок балика або солоної червоної риби.
Рецептом смачної літньої страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати вершковий омлет із пармезаном.
- Приготувати брускету легко і просто, — каже Ардія Діаманті. — Томати мають бути стиглими.
Брускета з томатами та твердим сиром
- Дві скибочки чорного хліба (можна гречаного)
- Два червоні помідори середньої величини
- Твердий сир — 100 г
- Базилік (за смаком)
- Кілька оливок
Хліб підрум'янити в тостері або на сковороді. Охолодити до кімнатної температури. Нарізати соломкою помідор, доповнити ним хліб. Зверху натерти на велику тертку твердий сир. Доповнити базиліком та оливками.
І смачного!
Нагадаємо ще один рецепт бутерброда по-італійськи.
Фото з альбому Ольги Сметанської