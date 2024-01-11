«Їм лукашенко найбільше довіряє»: всі пости в силових структурах білорусі обіймуть вихідці з КДБ

Самопроголошений очільник білорусі лукашенко, який нещодавно погрожував Україні, на закритій нараді затвердив на 2024−2025 рік концепцію посилення національної безпеки у сфері діяльності правоохоронного блоку, про це пише телеграм-канал «Беларуская выведка»:

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«Суть в тому, що по можливості всі ключові пости в силових структурах і департаментах, що мають до них відношення, обіймуть тільки вихідці з КДБ. Співробітників оперативного напряму, які мають військові звання генерал і полковник, терміни вислуги яких закінчилися, здебільшого звільнять по досягненню віку. Їхні місця в самому КДБ обіймуть співробітники, виховані в період тільки правління лукашенка — „молоді вовки“. Вихідцям із КДБ, як структурі, якій лукашенко найбільше довіряє, дадуть особливе зелене світло. За недоцільності заміни керівників наразі, їм як заступників приведуть „молодих і перспективних“ співробітників КДБ з метою кадрового резерву, які в середньостроковій перспективі замінять своїх керівників».

Як зазначає телеграм-канал, перестановки почнуться буквально зараз.

«Наприклад, зовсім скоро начальником Департаменту фінансових розслідувань стане начальник слідчого управління КДБ, у Генпрокуратуру заступником прийде на посилення ще один заступник із КДБ, і так по всьому силовому блоку. Потенційному майбутньому міністру МВС Карпенкову вже підшукали як майбутнього заступника відповідного „смотрящого“ саме з КДБ. У всі без винятку цивільні відомства будуть призначені „заступники“ так само вихідці з КДБ. лукашенко робить ставку на КДБ, оскільки протягом останніх трьох років там уже відбулася фінальна зачистка, позбулися „старих“, нелояльних до режиму».

Звільнених у запас за віком «припаркують» у промислові підприємства, банки й держкомпанії, оскільки це стало вже усталеною практикою.

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«Виглядає так, що КДБ остаточно взяло гору в міжвідомчій боротьбі за вплив у країні й особисто на лукашенка», — пишуть журналісти.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей, такого висновку дійшли експерти Єльського університету у США.

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