Нехай їдуть на фронт: Безугла обурила українців поясненням, чи дійсно нардепів позбавлять відстрочки від мобілізації

Українських депутатів та чиновників можуть залишити без броні від мобілізації. Інформацію про це поширили ЗМІ.

Разом з тим, народна депутатка Мар'яна Безугла зазначила, що мова йде про те, щоб прибрати дублювання у законопроєкті. Адже права депутатів прописані окремою статтею в законі «Про статус народного депутата України», написала Безугла у Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні до мене зверталися деякі обурені колеги, що в ході доопрацювання законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та військову службу виключається відстрочка чинним народним депутатам України. Спокійно! Не панікуйте! Прибирається дублювання. Ваші права прописані окремою статтею в законі «Про статус народного депутата України»: стаття 29: «Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори». Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Не треба прирівнювати себе до осіб з інвалідністю, багатодітних сімей тощо та вимагати окремо прописаної відстрочки саме для нардепів ще і в законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — повідомила вона.

Втім, частина підписників Безуглої, схоже, не дуже зраділи поясненню нардепки, оскільки вважають, що потрібна ісоціальна справедливість, і депутати повинні призиватися нарівні з іншими громадянами, беручи на себе відповідальність за долю країни.

РЕКЛАМА

Звичайно, навряд чи в Раді підуть на порушення законів.

РЕКЛАМА

Разом з тим, юристи зазначають: законопроєкт щодо мобілізації, який відправили на доопрацювання, має норми, які суперечать чинному законодавству, або які важко виконати.

РЕКЛАМА

483

Читайте нас у Facebook та Instagram