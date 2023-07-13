Не відмовиться і сам Залужний: гості завжди просять готувати «Генеральський салат» подвійними порціями

«Генеральский» — класичний салат з овочевого асорті, який виходить настільки смачним, що багато хто його вважає найкращим з салатів, які господині готують на зиму.

Його рецепт приводять автори сайту «Українська газдиня».

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

помідори, огірки (по 1 кг);

капуста і цибуля, солодкий перець (по 300 г);

морква (200 г);

сіль (2 ст. л);

цукор (100 г);

оцет 9% (150 г);

олія (150 г);

зелень і гострий перець за смаком.

Процес приготування

Капусту тонко шаткуємо і змішуємо з тертою морквою, томатами шматочками, цибулею, порізаним тонкими півкільцями, солодким перцем соломкою, рубаною зеленню і гострим перцем за смаком.

Вливаємо оцет, олію, солимо і всипаємо цукор, перемішуємо.

Ми залишаємо салат на 3 години, періодично перемішуючи.

Розкладаємо салат в банки, трамбуємо і заливаємо соком.

Накриваємо кришками і ставимо в каструлю на рушник, наливаємо теплу воду і стерилізуємо 25 хвилин з моменту закипання.

Закручуємо кришки, перевертаємо і вкутуємо до охолодження.

Зберігаємо салат в підвалі або в коморі.

Виходить майже як солянка — таким же ароматним і апетитним. За бажанням в салат можна додати і печериці.

А на десерт можна приготувати славетні французькі тости на український лад.

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