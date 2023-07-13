Не відмовиться і сам Залужний: гості завжди просять готувати «Генеральський салат» подвійними порціями
«Генеральский» — класичний салат з овочевого асорті, який виходить настільки смачним, що багато хто його вважає найкращим з салатів, які господині готують на зиму.
Його рецепт приводять автори сайту «Українська газдиня».
Для приготування потрібні такі інгредієнти:
- помідори, огірки (по 1 кг);
- капуста і цибуля, солодкий перець (по 300 г);
- морква (200 г);
- сіль (2 ст. л);
- цукор (100 г);
- оцет 9% (150 г);
- олія (150 г);
- зелень і гострий перець за смаком.
Процес приготування
Капусту тонко шаткуємо і змішуємо з тертою морквою, томатами шматочками, цибулею, порізаним тонкими півкільцями, солодким перцем соломкою, рубаною зеленню і гострим перцем за смаком.
Вливаємо оцет, олію, солимо і всипаємо цукор, перемішуємо.
Ми залишаємо салат на 3 години, періодично перемішуючи.
Розкладаємо салат в банки, трамбуємо і заливаємо соком.
Накриваємо кришками і ставимо в каструлю на рушник, наливаємо теплу воду і стерилізуємо 25 хвилин з моменту закипання.
Закручуємо кришки, перевертаємо і вкутуємо до охолодження.
Зберігаємо салат в підвалі або в коморі.
Виходить майже як солянка — таким же ароматним і апетитним. За бажанням в салат можна додати і печериці.
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