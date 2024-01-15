Ідеальний рулет з маком: подавати до чаю чи кави

Рулет з маком сьогодні купити не проблема. Проблема — знайти смачний. Адже в одному випадку мало начинки, в іншому вона надто солодка, у третьому — тісто не дуже смачне. Тож чи не краще приготувати ідеальний рулет самотужки? Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати пишні та смачні оладки без яєць.

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— У цьому рулеті я використовую готову макову начинку, — каже Елла Іванова. — Вона продається у багатьох магазинах. Цей рулет — справжнє смакота. Скуштуйте — та переконайтесь у цьому самі.

Рулет з маковою начинкою Тісто 150 г молока РЕКЛАМА 40 г цукру Сіль РЕКЛАМА 1 жовток 30 г олії РЕКЛАМА 7 г пресованих дріжджів 4 г ванільного цукру 300−320 г борошна 30 г вершкового масла Для змащування 1 жовток 1 столова ложка молока 2 г ванільного цукру Замісити тісто із зазначених інгредієнтів, залишити на годину. Робимо обминання та залишаємо ще на пів години. Розкачати на силіконовому килимку. Викласти начинку. Сформувати рулет. Залишити у теплому місці на пів години. Змастити жовтком із молоком та ванільним цукром. Випікаємо за температури 180 градусів 30−40 хвилин. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом незвичайних трояндочок з яблуками, які готуються швидко та виходять смачними й гарними.

Фото з альбому Елли Іванової

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