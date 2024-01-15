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Ідеальний рулет з маком: подавати до чаю чи кави

22:30 15 січня 2024
рулет із маком

Рулет з маком сьогодні купити не проблема. Проблема — знайти смачний. Адже в одному випадку мало начинки, в іншому вона надто солодка, у третьому — тісто не дуже смачне. Тож чи не краще приготувати ідеальний рулет самотужки? Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати пишні та смачні оладки без яєць.

— У цьому рулеті я використовую готову макову начинку, — каже Елла Іванова. — Вона продається у багатьох магазинах. Цей рулет — справжнє смакота. Скуштуйте — та переконайтесь у цьому самі.

Рулет з маковою начинкою

Тісто

150 г молока

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40 г цукру

Сіль

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1 жовток

30 г олії

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7 г пресованих дріжджів

4 г ванільного цукру

300−320 г борошна

30 г вершкового масла

Для змащування

1 жовток

1 столова ложка молока

2 г ванільного цукру

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів, залишити на годину. Робимо обминання та залишаємо ще на пів години. Розкачати на силіконовому килимку. Викласти начинку. Сформувати рулет. Залишити у теплому місці на пів години. Змастити жовтком із молоком та ванільним цукром.

Випікаємо за температури 180 градусів 30−40 хвилин.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом незвичайних трояндочок з яблуками, які готуються швидко та виходять смачними й гарними.

Читайте також: Просто все змішайте: готуємо ліниві пиріжки зі святкових залишків

Фото з альбому Елли Іванової

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