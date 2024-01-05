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Оладки без яєць: пишні та смачні

22:29 8 січня 2024
Оладки без яєць

Чи траплялося з вами таке, що як тільки збираєтеся приготувати оладки, з'ясовуєте, що в будинку немає яєць? А йти за ними до магазину не хочеться — на вулиці негода чи вже темно. Цей рецепт допоможе вам саме в такій ситуації. За словами кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, такі оладки виходять смачні та пишні. Тож спробуйте приготувати — не пошкодуєте.

В інтернеті сьогодні немає дефіциту рецептів — вони на кожен смак та гаманець. Але дуже важливо, щоб рецепт був перевіреним. Рецепти Елли Іванової саме такі — їм можна довіряти.

— Цей рецепт дуже вдалий, — вважає Елла Іванова. — Такими оладками почастуйте друзів та близьких. Зверніть увагу, що кефір чи йогурт мають бути дуже теплими. Розігріти їх можна в мікрохвильовій печі.

Оладки без яєць

  • 150 г борошна
  • 200 г теплого кефіру чи йогурту
  • 10 г цукру
  • Дрібка солі
  • Пів чайної ложки соди

У борошно додати цукор та сіль, потім теплий кефір та соду. Перемішати. Тісто має бути густе. Дати постояти хвилин із десять. Смажити оладки до готовності.

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Подавати з медом, варенням чи сметаною.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти телятини по-монгольськи від відомої фудблогерки Валентини Кущ, а також торта «Ідеал», який готується за лічені хвилини.

Фото з альбому Елли Іванової

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