Оладки без яєць: пишні та смачні
Чи траплялося з вами таке, що як тільки збираєтеся приготувати оладки, з'ясовуєте, що в будинку немає яєць? А йти за ними до магазину не хочеться — на вулиці негода чи вже темно. Цей рецепт допоможе вам саме в такій ситуації. За словами кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, такі оладки виходять смачні та пишні. Тож спробуйте приготувати — не пошкодуєте.
В інтернеті сьогодні немає дефіциту рецептів — вони на кожен смак та гаманець. Але дуже важливо, щоб рецепт був перевіреним. Рецепти Елли Іванової саме такі — їм можна довіряти.
— Цей рецепт дуже вдалий, — вважає Елла Іванова. — Такими оладками почастуйте друзів та близьких. Зверніть увагу, що кефір чи йогурт мають бути дуже теплими. Розігріти їх можна в мікрохвильовій печі.
Оладки без яєць
- 150 г борошна
- 200 г теплого кефіру чи йогурту
- 10 г цукру
- Дрібка солі
- Пів чайної ложки соди
У борошно додати цукор та сіль, потім теплий кефір та соду. Перемішати. Тісто має бути густе. Дати постояти хвилин із десять. Смажити оладки до готовності.
Подавати з медом, варенням чи сметаною.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової81