Трояндочки з яблуками: смачно, швидко і красиво

Напевно, і з вами траплялася така історія. Приходиш у гості, а там на столі кілька видів випічки. Дивуєшся, як господиня стільки встигає, адже і працює зранку до пізнього вечора, і дітей виховує, і спортом займається. А вона раптом пояснює: «Так це випічка з готового тіста».

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Щоправда, і з готового тіста потрібно вміти приготувати смаколики.

Рецептом чудових трояндочок з яблуками поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, нагадаємо рецепт «яблучних хмаринок» — корисних і легких у приготуванні ласощів.

- Люблю використовувати готове тісто, коли немає часу, — каже Елла Іванова. — Це зручно і просто. Трояндочки з яблуками, посипані корицею та цукровою пудрою, справжня смакота. Подавайте їх до чаю або кави.

Трояндочки з яблуками, посипані корицею та цукровою пудрою РЕКЛАМА 1 упаковка листкового тіста

2 яблука

Варення (ваше улюблене)

Лист тіста тонко розкачати і порізати на смужки. На них викласти тонкі слайси яблука і трохи варення. Згорнути у вигляді трояндочки. Випікати за температури 190−200 градусів 15−20 хвилин.

Після випічки посипаємо цукровою пудрою і корицею.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт ідеального штруделя з яблуками.

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Фото з альбому Елли Іванової

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