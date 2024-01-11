Трояндочки з яблуками: смачно, швидко і красиво
Напевно, і з вами траплялася така історія. Приходиш у гості, а там на столі кілька видів випічки. Дивуєшся, як господиня стільки встигає, адже і працює зранку до пізнього вечора, і дітей виховує, і спортом займається. А вона раптом пояснює: «Так це випічка з готового тіста».
Щоправда, і з готового тіста потрібно вміти приготувати смаколики.
Рецептом чудових трояндочок з яблуками поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, нагадаємо рецепт «яблучних хмаринок» — корисних і легких у приготуванні ласощів.
- Люблю використовувати готове тісто, коли немає часу, — каже Елла Іванова. — Це зручно і просто. Трояндочки з яблуками, посипані корицею та цукровою пудрою, справжня смакота. Подавайте їх до чаю або кави.
Трояндочки з яблуками, посипані корицею та цукровою пудрою
- 1 упаковка листкового тіста
- 2 яблука
- Варення (ваше улюблене)
Лист тіста тонко розкачати і порізати на смужки. На них викласти тонкі слайси яблука і трохи варення. Згорнути у вигляді трояндочки. Випікати за температури 190−200 градусів 15−20 хвилин.
Після випічки посипаємо цукровою пудрою і корицею.
Смачного!
Нагадаємо рецепт ідеального штруделя з яблуками.
Фото з альбому Елли Іванової47