Уряд підвищив зарплати бюджетникам: про які суми йдеться
В Україні з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата, що стало підставою для підвищення зарплати працівникам бюджетної галузі.
Про це йдеться у постанові уряду від 12 січня 2024 р. № 23.
«Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень», — йдеться в документі.
До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися, виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.
Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.
Також Кабмін доручив керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.
Своєю чергою, міністерствам та іншим органам виконавчої влади, органам державної влади, іншим державним органам рекомендовано привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.
Зазначимо, що згідно з законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати складає 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень.
Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.
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