Надмірне втручання у приватне життя: навколо нової редакції законопроєкту про мобілізацію розгортається скандал

В Україні готують до другого читання законопроєкт № 10062 щодо мобілізації, який передбачає запровадження Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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У новій редакції документа, зокрема, з'явилися пункти про необхідність внесення до Реєстру персональних, службових та інших даних громадян.

Також в проєкті з'явилися норми, які, на думку деяких народних депутатів, є антиконституційними, передає ТСН.

Зокрема, до реєстру хочуть вносити та зберігати в базі такі відомості:

- персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

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- службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

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Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

У разі ухвалення проєкту, буде Реєстр містити інформацію про всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років (зараз від 18 до 60 років).

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Народна депутатка Верховної Ради від фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що до другого читання внесли «антиконституційні» норми.

«До другого читання проєкт погіршився, туди внесли антиконституційні норми, надмірне втручання в приватне життя. Наприклад, навіщось в реєстр хочуть вносити інформацію про адміністративні правопорушення та всі виїзди за кордон, боргові зобовʼязання, тощо», — написала вона на сторінці у Facebook.

Під час доопрацювання документа з законопроєкту були видалені суперечливі норми. За інформацією народної депутатки з «Європейської Солідарності» Ірини Фріз, під час обговорення члени комітету забрали такі пункти з проєкту:

- відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України).

- відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

- персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно з якою можна було б внести будь-яку інформацію).

- відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП). Це повинно бути винятково за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці дані можуть бути надані.

Водночас доступ до Реєстру збираються надати, крім Міноборони, також СБУ, органам розвідки, оперативним командуванням, ТЦК областей, у представників яких буде виключна інформація про кожного українця.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що ті чоловіки, хто ухиляється від мобілізації, не мають права жити повноцінним життям.

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