Чи можуть українці отримувати пенсію у Німеччині: роз’яснили фахівці

Навколо пенсійного забезпечення існує багато хибних уявлень і міфів, а з початком агресивної війни в Україні додалися нові. Нібито українські біженці, які шукають захисту в Німеччині, повинні отримувати пенсію раніше, ніж німці — на десять років. Чи є в цьому твердженні частка правди, розповіли автори видання Main post.

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«Це твердження не відповідає дійсності. Згідно з пенсійним страхуванням Німеччини, для іноземців діє такий самий пенсійний вік, як і для німців. Коли саме ви зможете вийти на пенсію, залежить від року народження та страхового стажу. У Німеччині це вік між 63 і 67 роками. За певних обставин деякі люди можуть вийти на пенсію не раніше, ніж через 35 років, але більшість людей повинні пропрацювати 45 років», — йдеться у публікації.

Оскільки кожен працівник у Німеччині, який сплачує внески на соціальне страхування, бере участь у німецькій системі пенсійного страхування, іноземці, а отже, і громадяни України, також можуть мати право на пенсію. В принципі, всі особи мають право на пенсію лише після мінімального страхового стажу, який становить п'ять років. Ця пенсія виплачується при досягненні встановленого пенсійного віку. Логічно, однак, що після п'яти років роботи пенсія значно нижча, ніж, наприклад, після 40 років роботи.

Згідно з німецьким пенсійним страхуванням, мінімальний страховий стаж можна також досягти шляхом додавання німецького та європейського страхового стажу, але Україна не є членом Європейського Союзу. Тому це правило не поширюється на українців. З деякими країнами також існує ратифікована угода про соціальне страхування. До них відносяться Албанія, Молдова, Австралія, США та Південна Корея. Між Німеччиною та Україною такої угоди наразі немає, але країни вже працюють над її укладенням. Це означає, що періоди, за які люди сплачували внески до системи пенсійного страхування в Україні, можуть бути зараховані в Німеччині, тож постраждалі не втратять ці роки. Виняток становлять лише ті особи, які визнані етнічними німецькими репатріантами відповідно до Федерального закону про висланих осіб. Якщо українці належать до цієї досить невеликої групи людей, періоди, накопичені в Україні, визнаються німецьким страховим стажем.

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З 1 червня 2022 року українці, які досягли пенсійного віку, але мають низький дохід або взагалі його не мають, можуть подати заяву на отримання базової допомоги, як і німецькі пенсіонери.

Люди з інвалідністю або певними захворюваннями можуть вийти на пенсію трохи раніше, але це не залежить від їхньої національності. Крім того, українці мають право на пенсію в Німеччині лише за умови наявності мінімального страхового стажу, тобто сплати внесків до німецької системи пенсійного страхування протягом п'яти років.

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Раніше «ФАКТИ» наводили несподівану статистику виїзду біженців з України за кордон у 2023.

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