Повернулися додому: несподівана статистика виїзду біженців з України за кордон у 2023

2023 року 99% українців, які виїхали з України, повернулися додому. Про це свідчать дані Opendatabot.

З посиланням на дані Державної прикордонної служби аналітики повідомляють, що всього за рік було зафіксовано понад 32 млн. перетинів кордону (14,1 млн. — залишило країну, а 14 млн. людей повернулися).

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Тобто. різниця між кількістю тих, хто виїхав і тих, хто повернувся, становила 142 тисячі осіб (це менше 1%), що у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Тоді, за підсумками 2022 року, різниця між кількістю виїздів та зворотних в'їздів становила 2,2 млн. осіб.

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Зазначимо, що ситуація із забезпеченням наших співгромадян у різних країнах світу виглядає по-різному. Наприклад, у Німеччині влада активніше стимулює біженців до працевлаштування, а в Польщі, яка дала притулок багатьом українським біженцям, суттєво підвищують рівень фінансової допомоги, яка видається батькам неповнолітніх дітей.

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