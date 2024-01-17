На СТО побільшало не тільки «китайців»: експерти назвали причини поломок авто у сильний мороз

Українські автомобілісти зіткнулися зі значним зростанням труднощів в умовах екстремальних холодів, про що свідчить зростання кількості звернень до сервісних центрів у період новорічних свят на 15% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, компанія Autolist повідомила про підвищений попит про допомогу, що досяг свого апогею 4 та 9 січня, пише видання Avtosota.

Привернув на себе увагу помітний приплив у сервісні центри автомобілів китайського виробництва, що дозволило експертам пов’язати це явище з популярністю цих машин, що зростає в Україні.

Також збільшилась на СТО кількість машин виробників з інших країн. Серед проблем, що турбували автолюбителів, виділялися розряджені акумулятори та несправні стартери, які опинилися в центрі уваги, оскільки часті спроби запустити двигун призводили до перегорання стартерів. Ця поширена проблема значною мірою сприяла загальному зростанню кількості заявок на обслуговування.

РЕКЛАМА

Експерти пов’язують збільшення кількості звернень у сервіс з недостатньою готовністю автомобілів до аномальних морозів. Недостатня готовність, особливо експлуатація старих акумуляторів, призводила до проблем із запуском або випадками замерзання. Крім того, наявність води в дверних замках й ущільнювачі, що відсиріли, стали потенційними джерелами пошкоджень при спробах отримати доступ до автомобіля.

Експерт Віктор Волошин звернув увагу на потенційну нездатність старих або розряджених акумуляторів завестися й ризик пошкодження дверних замків водою при спробі розблокувати автомобіль.

РЕКЛАМА

Волошин також виділив додаткові ризики, звернувши увагу на можливий конденсат у паливному баку, який може призвести до замерзання фільтра та паливної системи, що зрештою не дозволить завести автомобіль. Ці різноманітні проблеми торкнулися автомобілів усіх марок, незалежно від їхнього національного походження.

Певно, були серед машин, водії яких просили про допомогу, і автомобілі бренду Opel, які вважаються найгіршими у цього німецького виробника.

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook та Instagram