Скандують «Свободу!» і кличуть земляків повертатись додому з війни: в російському регіоні почався багатотисячний протест

В російському регіоні Башкортостан, де полюбляє виступати запроданка Повалій, відбуваються нечувані для диктаторської росії події: кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту через засудження активіста Фаїля Алсинова до позбавлення волі.

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Про це пише видання «Медуза» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Справа в тому, що сьогодні, 17 січня, активіста Фаїля Алсинова, який виступає за відродження національної башкирської культури засудили до чотирьох років позбавлення волі через начебто… розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«Вирок Алсинову — феєрична підлість. Але цією підлістю смердять усі вироки путінських „судів“. Кривавий цирк і терор влаштовані в Башкирії, оскільки кремль панічно боїться пробудження саме „малих народів“. Вони стократно сміливіші і рішучіші за росіян. І вони чудово пам'ятають, як саме, москва зробила їх та їхні землі своєю власністю», — пише в своєму Telegram-каналі відомий публіцист Олександр Невзоров.

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Протести почалися ще під час розгляду справи. Зокрема, 15 січня до будівлі суду прийшло близько тисячі людей. 17 січня, коли вирок оголосили, кількість протестувальників збільшилась до приблизно трьох тисяч осіб, за інформацією ЗМІ.

Протестувальники скандували «Свободу!», а також вимагали, щоб глава Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

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Перед оголошенням вирока поліцейські перекрили дорогу в Баймак і не пропускали автомобілі. За словами жителів, в місті глушать інтернет. Анонімні Telegram-канали також повідомляють про збої в роботі месенджера WhatsApp.

Після вироку біля будівлі суду почалися затримання, як стверджують ЗМІ. Перших демонстрантів затримали після того, як протестувальникам вдалося відтіснити на кілька метрів бійців ОМОНу зі щитами, які стояли біля будівлі суду. Кількох затриманих повалили на землю.

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«ОМОНівці били протестувальників кийками, у відповідь їх закидали шматками снігу, а також рукавичками і шапками. Крім того, у бік омонівців, як стверджується, летіли їхні ж кийки. Анонімні Telegram-канали повідомили, що проти людей, які зібралися біля будівлі суду, застосували сльозогінний газ. ЗМІ повідомляють, що в протестувальників кидали димові шашки, які активісти кинули назад в омонівців. Sota заявила, що проти демонстрантів також застосували світлошумові гранати», — йдеться в статті «Медузи».

За різними оцінками, було затримано від п'яти до кількох десятків протестувальників.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, щонайменше двоє учасників мітингу постраждали: в однієї людини розбите обличчя, в іншої травмована нога. Одному з активістів, як стверджують ЗМІ, вручили повістку до військкомату, після чого відвезли у ФСБ.

А деякі башкири почали звертатись до своїх земляків по всьому світу, а також до тих, хто воює в Україні, призиваючи прийти на допомогу рідному народу.

Нагадаємо, що загрозу, яку несе світові путінський режим, почали розуміти у багатьох країнах Європи.



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