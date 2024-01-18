Агент фсб готував екологічну катастрофу на Одещині: в СБУ розповіли подробиці (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно виявили ворожу поплічницю на Миколаївщині, затримали на Одещині агента фсб, який готував екологічний теракт в регіоні.

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В Службі безпеки зазначають, що завданням зрадника було виявлення та передача координат об'єктів, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також ворожий агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

«За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку», — йдеться у повідомленні.

Для збору відомостей ворожий поплічник почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації «потрібних» об’єктів. Його затримали під час виконання завдання кураторів в результаті багатоетапної спецоперації.

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За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь рф і отримувати за це «зарплату» від російської спецслужби.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, що на Рівненщині співробітники СБУ затримали диверсанта-«вагнерівця», який прибув з території білорусі та планував теракти на енергетичних обєктах. Він, зокрема, кріпив GPS-трекери на опори ЛЕП, готуючи ракетні удари ворога.

Фото СБУ

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