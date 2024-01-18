Стало відомо, як німецькі розкішні автомобілі, попри санкції, потрапляють до росії

Розкішні автомобілі з Німеччини дуже популярні в росії. Однак відколи почалася агресивна війна проти України, експорт до рф предметів розкоші, в тому числі німецьких автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро, заборонений санкціями ЄС. З усім тим, російські телеграм-канали рясніють пропозиціями німецьких дорогих авто. Їх перевозять через усю Європу, з Німеччини через Польщу та Литву до білорусі, звідки вони врешті-решт потрапляють до росії. Про це свідчить розслідування ZDF Frontal.

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«Економічний тиск чиниться не лише на саму росію. Існують санкції й проти білорусі, але вони розроблені по-іншому, — каже дослідник санкцій Крістіан фон Соест. - Наприклад, туди досі можливий експорт предметів розкоші, таких як спортивні автомобілі».

Автоторговці користуються цими відмінностями в санкційних режимах і заробляють великі гроші в росії на німецьких автомобілях, попри війну і санкції.

В одному з Telegram-каналів, наприклад, міститься фото Audi RS7 з німецькими номерами. Ціна покупки становить еквівалент близько 130 000 євро. Фотографія зроблена в Санкт-Петербурзі, але походження автомобіля можна простежити до Німеччини. Міхаель Агштайнер, керівник автосалону в Аугсбурзі, підтверджує, що автомобіль, про який йде мова, був проданий його компанією. Однак він не був проданий росіянину.

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«Якби ми зрозуміли, що автомобіль їде до росії, ми б утрималися від будь-якого бізнесу, — пояснює він. — Однак за документами це була абсолютно нормальна транзакція».

Саме цей покупець з'являється на телеграм-каналі з різними автомобілями. Він пропонує їх там для перепродажу і не заперечує цього, коли його запитують. Він продає багато автомобілів. І німецьким, і польським, і литовським, і латвійським дилерам, а іноді й безпосередньо покупцям з білорусі.

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На литовсько-білоруському кордоні можна побачити багато водіїв, які перетинають кордон на автомобілях. Але всі вони стверджують, що везуть автомобілі лише до білорусі. Ніхто з них не знає, що з ними відбувається далі.

BMW, Mercedes, Porsche і Volkswagen заявили ZDF Frontal, що для компаній важливо, щоб санкції дотримувалися. Для їхніх дилерів існують чіткі правила. Однак неможливо проконтролювати, куди потрапляють автомобілі, в кожному окремому випадку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з України в росію переправили десятки «Майбахів» та «Роллс-Ройсів».

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