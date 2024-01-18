37.65 / 38.23 41.07 / 41.77
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Суп із томатів: потужна порція користі

20:16 20 січня 2024
Суп із томатів

Томати є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння. Лікопен, який в них є, — каротиноїд, пігмент, що захищає ваші клітини від пошкоджень, впливає позитивно на зір, адже являється потужним антиоксидантом. Для діток в час навчання — саме те. До того ж у термічно оброблених томатах лікопену більше, аніж в сирих. Томатний суп краще подавати не дуже гарячим або зовсім охолодженим, з петрушкою. Смакує — казково! Особливо із чорними грінками, зазначає лікарка-дієтологиня Оксана Гордієвич.

Інгредієнти:

  • овочі для бульйону (цибуля, морква, корінь петрушки, 1−2 картоплини для більшого загущення),
  • стиглі максимально томати (близько 1 кг),
  • 1−3 червоні перці солодкі, можна трішки чілі, якщо любите пікантність,
  • 1−3 зубці часнику,
  • оливкова олія,
  • спеції: сіль, перець, базилік,
  • зелень петрушки.

Приготування:

Овочі на бульйон чистимо, ріжемо, відварюємо (води небагато — залишаємо простір для томатів).

РЕКЛАМА

Помідори — обдати окропом, зняти шкірку, блендувати.

Тушкувати різані перці на оливковій олії з часником, додати трохи спецій та частину блендованих томатів. Потім протушковану суміш додати в бульйон, а також решту томатів.

РЕКЛАМА

Варимо ще трохи до м’якості усіх компонентів, блендуємо, присмачуємо спеціями.

Також дітям безумовно сподобається всередині мʼяка, а зовні хрустка картопля по-селянськи — як в МакДональдсі, а на десерт радимо приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром «з дитинства».

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

гроші в євро

Чи можуть українці отримувати пенсію у Німеччині: роз’яснили фахівці

Успіх на роботі

Тільці зможуть покращити фінансове становище, Стрільцям та Рибам відкриються нові можливості у кар'єрі: гороскоп на тиждень 22 — 28 січня

Зимовий салат з капусти

Салат «Леді Вінтер» від Людмили Борщ: ідеальна страва для зимового періоду

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту