Суп із томатів: потужна порція користі
Томати є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння. Лікопен, який в них є, — каротиноїд, пігмент, що захищає ваші клітини від пошкоджень, впливає позитивно на зір, адже являється потужним антиоксидантом. Для діток в час навчання — саме
Інгредієнти:
- овочі для бульйону (цибуля, морква, корінь петрушки, 1−2 картоплини для більшого загущення),
- стиглі максимально томати (близько 1 кг),
- 1−3 червоні перці солодкі, можна трішки чілі, якщо любите пікантність,
- 1−3 зубці часнику,
- оливкова олія,
- спеції: сіль, перець, базилік,
- зелень петрушки.
Приготування:
Овочі на бульйон чистимо, ріжемо, відварюємо (води небагато — залишаємо простір для томатів).
Помідори — обдати окропом, зняти шкірку, блендувати.
Тушкувати різані перці на оливковій олії з часником, додати трохи спецій та частину блендованих томатів. Потім протушковану суміш додати в бульйон, а також решту томатів.
Варимо ще трохи до м’якості усіх компонентів, блендуємо, присмачуємо спеціями.
Також дітям безумовно сподобається всередині мʼяка, а зовні хрустка картопля по-селянськи — як в МакДональдсі, а на десерт радимо приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром «з дитинства».121