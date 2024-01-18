Суп із томатів: потужна порція користі

Томати є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння. Лікопен, який в них є, — каротиноїд, пігмент, що захищає ваші клітини від пошкоджень, впливає позитивно на зір, адже являється потужним антиоксидантом. Для діток в час навчання — саме те. До того ж у термічно оброблених томатах лікопену більше, аніж в сирих. Томатний суп краще подавати не дуже гарячим або зовсім охолодженим, з петрушкою. Смакує — казково! Особливо із чорними грінками, зазначає лікарка-дієтологиня Оксана Гордієвич.

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Інгредієнти:

овочі для бульйону (цибуля, морква, корінь петрушки, 1−2 картоплини для більшого загущення),

стиглі максимально томати (близько 1 кг),

1−3 червоні перці солодкі, можна трішки чілі, якщо любите пікантність,

1−3 зубці часнику,

оливкова олія,

спеції: сіль, перець, базилік,

зелень петрушки.

Приготування:

Овочі на бульйон чистимо, ріжемо, відварюємо (води небагато — залишаємо простір для томатів).

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Помідори — обдати окропом, зняти шкірку, блендувати.

Тушкувати різані перці на оливковій олії з часником, додати трохи спецій та частину блендованих томатів. Потім протушковану суміш додати в бульйон, а також решту томатів.

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Варимо ще трохи до м’якості усіх компонентів, блендуємо, присмачуємо спеціями.

Також дітям безумовно сподобається всередині мʼяка, а зовні хрустка картопля по-селянськи — як в МакДональдсі, а на десерт радимо приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром «з дитинства».

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