Прокуратура росії вимагає в суді п'ять років позбавлення волі для терориста Гіркіна-Стрєлкова

В росії прокурор під час дебатів у Мосміськсуді попросив засудити російського терориста, який підтримує війну росії проти України, Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до чотирьох років і 11 місяців колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності, повідомляє ВВС.

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Так, максимальне покарання за звинуваченнями Стрєлкова — п'ять років позбавлення волі. Справу проти Стрєлкова порушили через дві посади у його телеграм-каналі, у яких фсб знайшла заклики до екстремізму. Він своєї провини не визнав.

Процес відбувається у закритому режимі, про запит терміну Стрєлкову повідомляють його соратники.

Як писали «ФАКТИ», Стрєлков був заарештований 21 липня минулого року. За деякими даними, затримання провадили за заявою колишнього найманця групи «вагнер».

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