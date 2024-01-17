«росія не здатна кинути виклик НАТО у 2025 році»: фінський генерал про секретні сценарії безпеки в Європі

Німецька газета Bild опублікувала сценарій Сил оборони Німеччини, який передбачає можливе зіткнення НАТО та росії у війні у 2025 році. При цьому видання пише, що ескалація між НАТО та рф може розпочатися вже наступного місяця.

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Пекка Товері, колишній начальник Генерального штабу Фінляндії, генерал-майор, а нині член парламенту від Коаліційної партії, заспокоює. Він вважає, що сценарій, швидше за все, буде основою для штабних або військових навчань, пише yle.fi.

«У цьому сценарії графік занадто стислий. росія не матиме достатнього потенціалу, щоб кинути виклик НАТО у 2025 році. Витік інформації стався тому, що в Німеччині настав час для такого роду дискусій. Тема гаряча, і є попередження про військовий конфлікт».

За словами Товері, НАТО має величезну кількість «подібних секретних і надсекретних сценаріїв безпеки. Існує багато можливих сценаріїв, тому що фронт також широкий — від Чорного моря до Арктики». Щодо того, які сценарії Фінляндія має в запасі для росії, Товері не хоче коментувати.

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«За роки незалежності у нас була лише одна серйозна загроза, тому ми досить добре знаємо, що може статися. Чи може статися збройний конфлікт між НАТО і росією? Наразі ні, але якщо рф переможе в Україні, це надасть росіянам сили: Захід може почати сприйматися як слабкий», — сказав генерал.

Пекка Товері впевнений: росія все ще хоче мати буферну зону для себе та змінити архітектуру європейської безпеки таким чином, щоб у ній домінувала рф, а не США.

«Сили НАТО зазвичай добре підготовлені й добре оснащені. Але Німеччина, як і інші західні армії, відчуває значний дефіцит матеріалів, — говорить генерал. — Картина війни була хибною. Запаси боєприпасів були надто малими. Протягом наступних 10−15 років запаси необхідно буде поповнювати та примножувати. Якщо росія нападе на країну НАТО, стаття 5 зобов'язує захищатися. Якби росія напала, наприклад, на Румунію, Фінляндія не обов'язково відправила б туди війська. Тоді ми повинні були б подивитися, які можливості потрібні, чи то матеріальні, чи то ноу-хау».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на форумі в Давосі зазначив: «Допомога Україні — це інвестиція в нашу власну безпеку».

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