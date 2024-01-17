Салат «Леді Вінтер»: ідеальна страва для зимового періоду

Коли відома кулінарка Людмила Борщ запропонувала шанувальникам салат «Міледі», то попередила, що йдеться не про жінку із книги «Три мушкетери» (Міледі або Леді Вінтер), а про кожну українку, яку життя змушує вражати всіх своєю красою й обізнаністю, і до того ж, тримати на своїх елегантних плечах весь дім.

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Але після публікації відео на платформі у Мережі жінки почали писати пані Борщ про те, що Міледі з роману Олександра Дюма — зовсім не така вже й погана панянка, і що стати такою її змусило життя у жорстокому світі чоловіків .

Поміркувавши над електронними листами та коментарями під відео, Людмила Борщ подумала, що, можливо, у таких думках є певний сенс, і новий салат назвала «Леді Вінтер» (саме так звали сумнозвісну героїню, яка отруїла Констанцію Бонасьє).

«Салат із капусти на всі випадки життя. Дуже смачно і дуже просто. Салат з доступних і корисних продуктів, готується за 2 хвилини. При цьому смачний, ніжний, яскравий та дуже ситний! На свято і на кожен день», — презентувала страву кулінарка.

А в якості приємного «бонусу» до «Леді Вінтер» пропонуємо запис приготування різото з капусти (але вже цвітної) та курки з грибами. Його записали на початку співпраці відомі вам всі люди.

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А на десерт ви завжди можете приготувати домашній медівник, рецептом якого поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська.



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