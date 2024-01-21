Поквартирна мобілізація: в Україні посилили роздачу повісток за місцем проживання

Минулого року в Україні розпочались перші конфлікти військовозобов’язаних з представниками ТЦК.

Разом з тим є й позитивні приклади посилення мобілізаційних заходів. Так, ініціатива посадовців міської ради разом з представниками ТЦК ходити по квартирах у Запоріжжі дала свої перші результати, розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк.



За словами посадовця, в місті збільшено кількість груп, які працюють в напрямку оповіщення населення.

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Представники ТЦК під час таких обходів виписують не бойові повістки, а ті, за якими чоловік зобов’язаний уточнити облікові відомості в ТЦК.

«Відповідно до рішення виконавчого комітету ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК у семи районах міста. Починаючи з 29 листопада, ми разом з ТЦК обійшли понад 25 тисяч адрес містян. Крім цього, тепер наші спільні групи виходять працювати і на вулицях», — каже Олександр Власюк.

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До цього він додає, що вже є затверджений графік роботи.

«Працюємо з понеділка по п’ятницю, але плануємо ще і в суботу», — уточнює посадовець.

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За словами Власюка, напередодні змін в мобілізаційному законодавстві, містяни відверто кажуть, що не розуміють того, як мобілізація буде проходити далі.

«Процес оповіщення в місті проходить спокійно, готуємось до запланованих змін в законодавстві», — каже Власюк та уточнює, що повістки видають саме представники ТЦК, а працівники міської ради присутні заради того, щоб нівелювати можливі конфлікти.

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Нагадаємо, зараз закон щодо мобілізації знаходиться на доопрацюванні. Але вже найближчими днями його можуть внести на розгляд до Верховної ради. Що буде в новому документі відрізнятися від першого скандального варіанту законопроєкту, наразі невідомо.

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