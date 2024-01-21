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Принц Гаррі несподівано став «Легендою авіації» та згадав танець Траволти з принцесою Діаною: що сталося

14:50 21 січня 2024
Церемонія нагородження принца

Свого часу принц Гаррі віддав майже 10 років британській армії, здійснивши у тому числі він здійснив два відрядження до Афганістану як пілот і передовий авіадиспетчер.

Принц Гаррі на службі

Пригадавши всі ці заслуги, американська Зала слави авіації вирішила вшанувати принца, удостоївши його звання «Жива легенда авіації», пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, позавчора принц вийшов на сцену готелю Beverly Hills Hilton, щоб отримати цю нагороду з рук Джона Траволти, і скористався моментом, щоб пригадати знаменитий танець принцеси Діани з актором у Білому домі.

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«Мені був лише рік, коли ти танцював з моєю мамою в Білому домі, а тепер глянь на нас. Нам залишилося тільки… ні, не танцювати, а літати разом», — жартівливо почав Гаррі. Щоправда, на прохання розповісти про свій перший політ він уже лаконічно відповів, що ця інформація засекречена.

Тим часом номінація принца розлютила багатьох військових пілотів, які вважають, що вона абсолютно не заслужена.

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«Принце, лети до України і доведи, що ти справжній пілот!», «Доведи, що ти не бабій-Вільям», «Покажи себе у справжніх справах», — пишуть користувачі у Мережі.

Нагадаємо, що на початку року у Британії винесли вирок подкастерам-неонацистам, які закликали вбити принца Гаррі та його маленького сина.

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