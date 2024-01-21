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Ризотто на курячому бульйоні: аромат і смак вас вразять

22:31 22 січня 2024
ризотто

Ризотто зараз можна спробувати у багатьох ресторанах. Але будьте готові, що ціна може вас вразити більше, ніж смак страви. Тому краще навчитися його готувати в домашніх умовах. Це не складно. Можливо, ця страва стане вашою улюбленою. Подавайте ризотто у гарній тарілці.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цю страву також можна готувати на яловичому чи овочевому бульйоні, — каже Ардія Діаманті. — Смачно та бюджетно! І що важливо, ситно. За бажанням декоруйте страву листям салату або руколою.

Ризотто на курячому бульйоні

  • Рис — 200 г
  • Куряче філе — 150 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Пармезан — 100 г
  • Сіль на смак

Обсмажити рис практично на сухій сковороді, трохи змащеній оливковою олією. Після цього додати курячий бульйон у пропорції: дві частини рідини на одну частину рису. Тушкувати, постійно помішуючи.

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Наприкінці приготування додати куряче м'ясо та цибулю, порізані кубиком. Страва має вийти кремоподібної консистенції.

Готову страву можна доповнити пармезаном чи будь-яким іншим улюбленим сиром, натертим на тертку.

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Смачного!

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