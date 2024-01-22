США можуть перекрити Європі газ: що про це відомо

Уряд США розглядає можливість скорочення експорту скрапленого природного газу до Європи. Про це повідомляє новинний портал Politico. Зокрема, в майбутньому планується експортувати менше скрапленого газу з міркувань захисту клімату, щоб зменшити залежність від викопних видів палива.

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Минулого року Європа збільшила імпорт американського скрапленого газу до 60 мільярдів кубометрів, пише галузева асоціація Eurogas. Водночас загальний обсяг імпорту російського газу до Європи скоротився з початку агресивної війни проти України. Якщо у 2021 році він ще становив 155 мільярдів кубометрів, то до 2023 року, за даними Eurogas, скоротився до 50 мільярдів кубометрів.

«Відсутність у США додаткових потужностей з експорту газу може призвести до збільшення і продовження глобального дисбалансу поставок», — йдеться в заяві президента Eurogas Дідьє Олло.

Високопоставлений дипломат ЄС відмовився від коментарів, так само як і радник уряду США з питань клімату Алі Заїді. Міністерство енергетики США також залишило питання порталу без відповіді.

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Згідно зі звітом, у короткостроковій перспективі дефіциту не очікується. До 2026 року США зможуть подвоїти виробництво скрапленого природного газу завдяки подальшим будівельним проєктам. Однак, якщо США скоротять свій експорт до Європи, не виключено, що континент може більше орієнтуватися на Катар.

Нагадаємо, 12-й пакет санкцій проти росії передбачає ембарго на скраплений газ. Попри це, російські олігархи торгують скрапленим газом через порт у Бельгії.

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