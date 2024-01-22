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«Діти будуть у захваті»: швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин від фудблогерки Христини Азізян

14:53 22 січня 2024
Котлети

Напевно, у кожного кулінара та фудблогера є свій рецепт котлет. Так, кулінарка Елла Іванова, крім традиційного набору продуктів, готує катлети з додаванням манки, а фудблогерка Крістіна Азізян пропонує робити їх на основі крабових паличок.

«Приготуємо швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин! Від цих котлеток ви і ваші діти будете в захваті!» — стверджує блогерка та докладно розповідає про процес приготування.

Інгредієнти:

  • 300 г крабових паличок,
  • 2 варені яйця,
  • 100 г сиру,
  • 2−3 зубчики часнику,
  • 1 сире яйце,
  • Сіль, чорний перець, паприка — до смаку.
  • Панірувальні сухарі.

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Приготування:

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  • Всі інгредієнти подрібнити, вологими змоченими у воді руками сформувати котлетки.
  • Обваляти в сухарях та обсмажити на олії по 3−4 хвилини з кожного боку.

Раніше фудблогерка Людмила Борщ ділилася рецептом котлет «Пташине молоко» — з начинкою з яєць, сиру та зелені.

Фото — скріншот

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