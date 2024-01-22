«Діти будуть у захваті»: швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин від фудблогерки Христини Азізян

Напевно, у кожного кулінара та фудблогера є свій рецепт котлет. Так, кулінарка Елла Іванова, крім традиційного набору продуктів, готує катлети з додаванням манки, а фудблогерка Крістіна Азізян пропонує робити їх на основі крабових паличок.

ВІДЕО ДНЯ

«Приготуємо швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин! Від цих котлеток ви і ваші діти будете в захваті!» — стверджує блогерка та докладно розповідає про процес приготування.

Інгредієнти: 300 г крабових паличок,

2 варені яйця,

100 г сиру,

2−3 зубчики часнику,

1 сире яйце,

Сіль, чорний перець, паприка — до смаку.

Панірувальні сухарі.

Читайте також: Дуже смачні котлети без хліба та яєць: сподобаються і дорослим, і дітям

Приготування: РЕКЛАМА Всі інгредієнти подрібнити, вологими змоченими у воді руками сформувати котлетки.

Обваляти в сухарях та обсмажити на олії по 3−4 хвилини з кожного боку.

Раніше фудблогерка Людмила Борщ ділилася рецептом котлет «Пташине молоко» — з начинкою з яєць, сиру та зелені.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

228

Читайте нас у Facebook та Instagram