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Котлетки — справжня смакота: незвичайний рецепт

22:30 7 січня 2024
Котлетки

Хто ж не любить смачні, соковиті, ароматні котлети! А от приготувати їх не кожен береться, думаючи, що це дуже клопітно. Однак це міф. Головне — мати фарш. А його сьогодні можна купити в м'ясних крамницях у готовому вигляді або навіть вибрати м'ясо і попросити подрібнити його при вас у м'ясорубці.

Рецептом смачних котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт рибних котлет зі щуки.

- Ці котлетки потрібно робити невеликими, щоб не тушкувати, а просто посмажити до готовності, — каже Елла Іванова. — Вони виходять неймовірно соковитими за рахунок додавання вершкового масла та майонезу. Спробуйте втілити цей рецепт у життя — і ви захочете їх приготувати ще не раз. Ці котлетки — справжня смакота! Вони сподобаються і дорослим, і дітям. Приготувати такі котлетки можна на вечерю — це дуже швидко.

Котлети за незвичайним рецептом

  • 600 г індичого або курячого фаршу
  • 30 г вершкового масла
  • 1 маленьке яйце
  • 1 столова ложка майонезу
  • 1 столова ложка манної крупи
  • Сіль
  • Перець

Усі інгредієнти з'єднати, добре вимішати масу, сформувати невеликі котлетки, смажити до готовності.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт курячих рубаних котлет з овочами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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