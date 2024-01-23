Майже тисяча окупантів, 59 «броньовиків» та 51 артсистема: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Російський ворог продовжує ігнорувати всі закони та звичаї ведення війни, але навіть так не може завдати поразки Силам оборони України.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, а також здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Своєю чергою підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

Добові втрати ворога лише у живій силі склали орієнтовно 960 осіб, на додачу знищено 51 артилерійську систему та 22 ворожих танки.

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Про один з боїв протягом ночі розповів генерал-лейтенант. Сергій Наєв. За його словами, у Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося збити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них було знищено кулеметом «Браунінг».

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Ситуація на основних оперативних напрямках є наступною.

Сіверський та Слобожанський - фіксується військова присутність ворога у прикордонних районах, активна диверсійна діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощення щільності мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

Куп’янський — нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області;

Лиманський — відбито атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва;

Бахмутський — відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Авдіївський — українські захисники відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського;

Мар’їнський — відбито 21 атаку;

Запорізький — відбито нову атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області;

Херсонський — протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.

Нагадаємо також, що рано вранці 23 січня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, спричинивши людські жертви.

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