Закликала «добивати вцілілих» українців: СБУ оголосила підозру російській блогерці

За матеріалами СБУ підозру отримала російська блогерка, яка після чергового ракетного удару по Харкову закликала «добивати вцілілих» українців.

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За даними кіберфахівців СБУ, російська блогерка Ельвіна Боровкова, яка публічно закликала до геноциду українців, входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Вона вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

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Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».

Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

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За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу «підхоплювали» топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

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«Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини», — йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно на Одещині співробітники СБУ затримали агента фсб, який готував екологічний теракт в регіоні.

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