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Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею: ідеальний для легкої вечері

22:31 25 січня 2024
йогуртовий десерт

Іноді холодного зимового дня дуже хочеться яблучного пирога з корицею. Але якщо пекти його ви не маєте наміру, набагато простіше приготувати десерт зі смаком яблук і кориці. Приготування займе трохи часу. Важливо тільки, щоб удома були всі необхідні інгредієнти. Подавайте десерт охолодженим у маленьких креманках чи фужері.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати десерт із чорносливом та домашнім сиром.

— Йогурт краще брати без добавок, — каже Ардія Діаманті. — Тоді смак вийде чистішим. Однак за бажання можете використовувати будь-який улюблений йогурт — вишневий, персиковий… Часточки мандарину можна замінити часточками апельсина.

Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею

Йогурт — 100 г

Мандарин — 1 шт.

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Яблуко — 1 шт.

Кориця — до смаку

Цукор коричневий — 2 столові ложки

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Зелене яблуко очистити від шкірки та карамелізувати на сковороді, додавши коричневий цукор та корицю. Дати охолонути. Залити холодним йогуртом без добавок. Прикрасити часточками мандаринів.

І смачного!

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Раніше кулінарка Ардія Діаманті розповіла «ФАКТАМ», як приготувати корисний та смачний салат з буряком та сиром, який також підійде як легка вечеря.

Фото Ольги Сметанської

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