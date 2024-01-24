Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею: ідеальний для легкої вечері
Іноді холодного зимового дня дуже хочеться яблучного пирога з корицею. Але якщо пекти його ви не маєте наміру, набагато простіше приготувати десерт зі смаком яблук і кориці. Приготування займе трохи часу. Важливо тільки, щоб удома були всі необхідні інгредієнти. Подавайте десерт охолодженим у маленьких креманках чи фужері.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати десерт із чорносливом та домашнім сиром.
— Йогурт краще брати без добавок, — каже Ардія Діаманті. — Тоді смак вийде чистішим. Однак за бажання можете використовувати будь-який улюблений йогурт — вишневий, персиковий… Часточки мандарину можна замінити часточками апельсина.
Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею
Йогурт — 100 г
Мандарин — 1 шт.
Яблуко — 1 шт.
Кориця — до смаку
Цукор коричневий — 2 столові ложки
Зелене яблуко очистити від шкірки та карамелізувати на сковороді, додавши коричневий цукор та корицю. Дати охолонути. Залити холодним йогуртом без добавок. Прикрасити часточками мандаринів.
І смачного!
Раніше кулінарка Ардія Діаманті розповіла «ФАКТАМ», як приготувати корисний та смачний салат з буряком та сиром, який також підійде як легка вечеря.
Фото Ольги Сметанської61