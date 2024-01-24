Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею: ідеальний для легкої вечері

Іноді холодного зимового дня дуже хочеться яблучного пирога з корицею. Але якщо пекти його ви не маєте наміру, набагато простіше приготувати десерт зі смаком яблук і кориці. Приготування займе трохи часу. Важливо тільки, щоб удома були всі необхідні інгредієнти. Подавайте десерт охолодженим у маленьких креманках чи фужері.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати десерт із чорносливом та домашнім сиром.

— Йогурт краще брати без добавок, — каже Ардія Діаманті. — Тоді смак вийде чистішим. Однак за бажання можете використовувати будь-який улюблений йогурт — вишневий, персиковий… Часточки мандарину можна замінити часточками апельсина.

Йогуртовий десерт з карамелізованими яблуками та корицею Йогурт — 100 г Мандарин — 1 шт. РЕКЛАМА Яблуко — 1 шт. Кориця — до смаку Цукор коричневий — 2 столові ложки РЕКЛАМА Зелене яблуко очистити від шкірки та карамелізувати на сковороді, додавши коричневий цукор та корицю. Дати охолонути. Залити холодним йогуртом без добавок. Прикрасити часточками мандаринів. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше кулінарка Ардія Діаманті розповіла «ФАКТАМ», як приготувати корисний та смачний салат з буряком та сиром, який також підійде як легка вечеря.

Фото Ольги Сметанської

61

Читайте нас у Facebook та Instagram