У Кейт Міддлтон і Меган Маркл спільна пристрасть: без чого не можуть обійтися принцеса і герцогиня

У принцеси Уельської Кейт Міддлтон, секрет якої нещодавно розкрили ЗМІ, і герцогині Сассекської Меган Маркл, незважаючи на всі розбіжності, є одна спільна пристрасть. І це сукня з накидкою. І Кейт, і Меган обожнюють такі вбрання. Обидві дами не раз з'являлися на публіці в них. З їхньої легкої руки сукні з накидкою стали трендом серед представниць практично всіх королівських сімей Європи.

Вони стали справжньою королівською класикою, оскільки випромінюють елегантність і просту вишуканість. З ними чудово поєднуються багато ювелірних прикрас, включно з масивними тіарами, кольє і брошками.

Серед тих, хто підхопили цей тренд, вирізняються княгиня Монако Шарлін, кронпринцеса Данії Мері, принцеса Монако Кароліна та її дочка Шарлотта Казірагі, королева Бельгії Матильда, королева Нідерландів Максима, королева Іспанії Летиція.

Дружина принца Вільяма викликала фурор у вересні 2021 року на лондонській прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Кейт з'явилася тоді на червоній доріжці перед Альберт-холом у золотистій сукні з напівпрозорою накидкою, яку пошила відома модельєрка Дженні Пекхем (фото в заголовку). Вбрання отримало назву «Голдфінгер», що стало вдалим відсиланням до одного з найпопулярніших фільмів в історії бондіани.

Ціна сукні склала тоді 4000 фунтів (5600 доларів). Але це не збентежило модниць, які буквально завалили Дженні замовленнями. Модель «Голдфінгер» стала хітом осінньо-зимового сезону.

У листопаді 2022 року Пекхем повторила успіх, пошивши для принцеси Уельської ще одну сукню з накидкою, цього разу білу. У цьому вбранні Кейт з'явилася на офіційному прийомі в палаці. З сукнею ідеально поєднувалася знаменита тіара, яку дуже любила принцеса Діана.

Меган Маркл стала прихильницею суконь з накидкою після свого переїзду до Лондона. Вона одягала таке вбрання кілька разів. Наприклад, у березні 2020 року дружина принца Гаррі з'явилася на святкуванні Дня Співдружності в смарагдово-зеленій сукні з накидкою, яка дуже личила їй.

На музичному фестивалі в Лондоні Меган була в рубіново-червоній сукні Kalika вартістю 1295 фунтів (приблизно 2000 доларів) від Safiyaa. Вбрання вирізнялося чудовим силуетом накидки на плече, драпіруванням на спині і розрізами навколо гомілки. До речі, Гаррі тоді востаннє одягнув парадний мундир офіцера Королівської морської піхоти. Пізніше його позбавили всіх своїх військових звань.

У вересні минулого року герцогиня Сассекська одягла чорну сукню з накидкою на похорон королеви Єлизавети II.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій і порушила протокол.

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