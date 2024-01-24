«У машині щось смердить»: як позбутися неприємного запаху в салоні

Раніше «ФАКТИ» публікували кілька лайфхаків для автомобілістів. Тепер щодо запахів у салоні. Деякі запахи автомобіля потребують уваги, оскільки вони вказують на механічні проблеми. На щастя, якщо запах автомобіля — це просто неприємний запах, його зазвичай легко виправити. Одного разу ви можете сісти в машину і подумати: «У машині смердить». Як тільки ви відчули запах, наступна думка — як його позбутися. Існує багато різних речей, які можуть викликати неприємні запахи. Ви можете помітити, що ваша машина пахне бензином, тухлими яйцями або чимось іншим. Якщо запах йде з двигуна, вам потрібно усунути причину, що викликає цей запах. Якщо ви розлили щось у салоні, то є спеціальні поради щодо очищення, які можуть допомогти, пише Cars Direct.

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Пропилососьте. Більшість запахів мають тенденцію в'їдатися в тканину в салоні. Часто пилосос може усунути ці запахи. Використовуйте спеціальну насадку для оббивки на вашому пилососі. Якщо ви вважаєте, що пилососа недостатньо, багато людей вважають, що парова чистка зробить свою справу.

Харчова сода завжди добре справляється з неприємними запахами. Якщо ви пролили щось на килим і запах залишився, посипте пляму харчовою содою. Втирайте соду і залиште на кілька годин. Сода поглине запахи. Через кілька годин пропилососьте.

Деревне вугілля — одна з найкращих речовин для поглинання запахів. Ви бачите, що вугілля використовується в багатьох повітряних і водних фільтрах. Візьміть трохи вугілля і залиште його в машині на кілька днів, незабаром ви побачите, що запахи зникли, тому що вони поглинулися вугіллям.

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Виберіть улюблений аромат і спробуйте замаскувати неприємні запахи. Можна нанести трохи ванілі на ватні кульки і залишити їх у машині. Якщо вам подобається запах кави, то тримайте в машині контейнер з меленою кавою. Незабаром автомобіль буде пахнути кавою, а не чимось неприємним. Багато людей також використовують м'ятний екстракт або цитрусові олії. Це залежить від ваших уподобань.

Якщо ви відчуваєте запах газу в салоні автомобіля, то, ймовірно, у вас є витік. Це небезпечно, оскільки газ може спалахнути і спричинити пожежу. Вам потрібно негайно знайти цей витік і усунути його.

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Раніше повідомлялося, навіщо водії в США вішають пакет на дзеркало автомобіля, а українці — возять з собою харчову плівку.

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