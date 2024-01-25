Галицька фасолева зупа: ідеальна для ситної вечері
Галичани по селах, коли ріжуть порося, часто роблять різні закрутки. Одна з них — порубані реберця з квасолею. Й на основі такого делікатесу можна приготувати галицьку фасолеву зупу. На крайній випадок можна підтушкувати ребра з квасолею й потримати добу в банці в холодному місці, але краще використати закручені, ділиться фудблогер Всеволод Поліщук.
Інгредієнти:
1,3 склянки фасолі (червоної або плямистої)
0,3 склянки фасолі (білої, великої)
1 банка (0,5 л) м’яса (свинячих реберець з фасолею)
1 склянка бульйону (консервація; з білих грибів)
2 головки синьої цибулі
2 картоплини
2 ст. ложки вершкового масла
50 г грецьких горіхів
2 ст. ложки соняшникової олії
1 ст. ложка натертої моркви
1 ч. ложка рису (як приправа)
1 ч. ложка тертої селери
1 ч. ложка томатної пасти
1/8 ч. ложки червоного перцю
1 ст. ложка муки
1 ч. ложка солі
1 лавровий лист
1−2 зубчики часнику (як приправа)
Спеції та приправи — до смаку
Сметана — до смаку
Зелень (кінза, петрушка, кріп, ріпчаста цибуля) — для прикраси
Приготування
Фасолю перебрати й промити. Замочити звечора. Зранку процідити її через друшляк, перебрати, висипати в каструлю та залити 2,5 літра води. Додати сіль і поставити на вогонь. Коли вода закипить, зняти піну та варити 1,5 години. Перевірити, чи фасоля зварилася. Якщо м’яка й легко перетирається — значить, вона готова, інакше їй варто поваритися ще з пів години. Лушпину від перетертої фасолі викинути. Додати до фасолі смажені муку та цибулю, вершкове масло, рис, горіхи, картоплю, свинячі реберця з фасолею, томатну пасту. Далі — спеції та приправи. Залишити варитися на малому вогні ще на 20 хвилин. Після цього відставити зупу, накрити рушником і дати їй надобріти 10−15 хвилин. При подачі на стіл додати 1 столову ложку сметани й посипати зеленню.
Раніше відомий український шеф Володимир Ярославський поділився рецептом капусняка на багатті, який готувала ще його бабуся.
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