Галицька фасолева зупа: ідеальна для ситної вечері

Галичани по селах, коли ріжуть порося, часто роблять різні закрутки. Одна з них — порубані реберця з квасолею. Й на основі такого делікатесу можна приготувати галицьку фасолеву зупу. На крайній випадок можна підтушкувати ребра з квасолею й потримати добу в банці в холодному місці, але краще використати закручені, ділиться фудблогер Всеволод Поліщук.

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Інгредієнти:

1,3 склянки фасолі (червоної або плямистої)

0,3 склянки фасолі (білої, великої)

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1 банка (0,5 л) м’яса (свинячих реберець з фасолею)

1 склянка бульйону (консервація; з білих грибів)

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2 головки синьої цибулі

2 картоплини

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2 ст. ложки вершкового масла

50 г грецьких горіхів

2 ст. ложки соняшникової олії

1 ст. ложка натертої моркви

1 ч. ложка рису (як приправа)

1 ч. ложка тертої селери

1 ч. ложка томатної пасти

1/8 ч. ложки червоного перцю

1 ст. ложка муки

1 ч. ложка солі

1 лавровий лист

1−2 зубчики часнику (як приправа)

Спеції та приправи — до смаку

Сметана — до смаку

Зелень (кінза, петрушка, кріп, ріпчаста цибуля) — для прикраси

Приготування

Фасолю перебрати й промити. Замочити звечора. Зранку процідити її через друшляк, перебрати, висипати в каструлю та залити 2,5 літра води. Додати сіль і поставити на вогонь. Коли вода закипить, зняти піну та варити 1,5 години. Перевірити, чи фасоля зварилася. Якщо м’яка й легко перетирається — значить, вона готова, інакше їй варто поваритися ще з пів години. Лушпину від перетертої фасолі викинути. Додати до фасолі смажені муку та цибулю, вершкове масло, рис, горіхи, картоплю, свинячі реберця з фасолею, томатну пасту. Далі — спеції та приправи. Залишити варитися на малому вогні ще на 20 хвилин. Після цього відставити зупу, накрити рушником і дати їй надобріти 10−15 хвилин. При подачі на стіл додати 1 столову ложку сметани й посипати зеленню.

Раніше відомий український шеф Володимир Ярославський поділився рецептом капусняка на багатті, який готувала ще його бабуся.

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