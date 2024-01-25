Торт «П'яна вишня» від Людмили Борщ: п’янить не гірше вина

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників новими рецептами, які нічим не поступаються таким її шедеврам, як «Леді Вінтер» чи «Африка».



Оскільки скоро вихідні, то пані Борщ вирішила фанатам свого блогу запропонувати нову версію свого відомого торта «П'яна вишня».

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«Шоколадний торт „П'яна вишня“ — це фантастичний, простий у приготуванні тортик. Він дуже смачний і ніжний, та просто тане у роті. Такий торт обов'язково стане окрасою святкового столу», — зазначає кулінарка.

Але, звичайно, милим пані потрібно бути з ним обережним, виходячи з інгредієнтів, які входять до цієї смакоти.

Для приготування торта знадобляться:

Яйця 8 шт.

Вишня 400 р.

Цукор 150 р.

Борошно 130 р.

Розпушувач 0,5 ч.л.

Какао 50 р.

Вершкове масло 200 г.

Згущене молоко 350 г.

Ягоди

Горілка, коньяк чи вино 100 г.



А процес приготування торта дійсно, досить простий.

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