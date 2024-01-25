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«Бен пишається нею»: Аффлека називають найбільшим шанувальником музики Джей Ло

22:00 28 січня 2024
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Чоловік Дженніфер Лопес Бен Аффлек, якого сильно дратує одна зі звичок дружини, є одним з найбільших поціновувачів її музики та часто висловлює свою думку про її нові пісні. Лопес готується до випуску чергового альбому, що має вийти 16 лютого. 54-річна суперзірка насолоджується подружнім життям з 51-річним Аффлеком. Джерело повідомило журналу People, що пара, чий роман розгорівся у 2021 році, залишається закоханою через 18 місяців спільного життя.

«Це був ідеальний час, щоб зосередитися на новому альбомі. Вона любила створювати нову музику. Вона дуже схвильована», — цитує джерело Аффлека. — Бен пишається нею. Він її найбільший шанувальник. Йому подобається, яка вона працьовита й цілеспрямована".

На початку січня Лопес випустила новий сингл «Can't Get Enough», а також відеокліп до альбому «This is Me… Now». І коли співачці знадобилася порада, вона звернулася до чоловіка.

«Не те щоб він коли-небудь знімав відео або щось подібне, але я просто довіряю його думці та його ідеям, — сказала Лопес. — Ніхто не знає мою історію й мене більше, ніж він. Я дійсно відчуваю, що він мене розуміє…»

Лопес і Аффлек, схоже, захоплені одне одним після розпаду їхніх попередніх шлюбів. Лопес тричі розлучена, вона виходила заміж за Оджані Ноа, Кріса Джадда і Марка Ентоні до роману з Аффлеком, який розлучився з Дженніфер Гарнер у 2018 році після 13 років шлюбу.

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Як раніше розповідали «ФАКТИ», днями Дженніфер Лопес опублікувала спокусливе фото в червоній білизні.

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