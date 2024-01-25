У системі «Шлях» стався технічний збій: що відомо

У четвер, 25 січня, перестали працювати сервіси не тільки в «Нафтогазі» та «Укрпошті», а й стався збій у роботі дата-центру системи «Шлях».

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Про це повідомили в «Укртрансбезпеці».

«Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та офіційного сайту «Укртрансбезпеки», — йдеться в повідомленні.

Над вирішенням проблеми вже працюють фахівці.

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«Система відновить роботу в найближчий час. Вибачте за незручності. Про відновлення входу до системи „Шлях“ повідомимо», — додали у відомстві.

Як відомо, за допомогою системи «Шлях» водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі.

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Для отримання дозволу необхідно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації. Право звернення мають військові, правоохоронні органи, військові адміністрації, медичні заклади, відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Як повідомлялось, сьогодні також стався технічний збій стався в IT-системах «Укрпошти» та «Нафтогазу». Наразі у відділеннях «Укрпошти» є можливість лише видавати посилки та приймати платежі.

Через кібератаку сайт та колцентр «Нафтогазу» не працюють.

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Нагадаємо, у грудні минулого року стався масштабний збій у мережі мобільного оператора «Київстар». А на початку січня користувачі віртуального банку Monobank повідомляли про збій у роботі застосунку.

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