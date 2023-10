Червоне м’ясо збільшує ризик захворіти на діабет 2 типу: дослідження

Люди, які регулярно їдять червоне м'ясо, можуть мати вищий ризик розвитку діабету 2 типу в подальшому житті. Ті, хто часто вживає перероблене м'ясо, таке як бекон, хот-доги та м'ясні напівфабрикати, мають ще більший ризик. Такі результати дослідження, опублікованого в науковому журналі The American Journal of Clinical Nutrition, пише The New York Times. Нагадаємо, що інсулінозалежні хворі на цукровий діабет можуть отримувати препарат для лікування безкоштовно.

Скорочення споживання червоного м'яса та інші зміни способу життя можуть допомогти багатьом людям знизити ризик розвитку діабету 2 типу, вважає Сяо Гу, дослідник харчування з Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана та автор дослідження. Понад 37 мільйонів американців хворіють на діабет, і від 90 до 95 відсотків з них мають діабет 2 типу.

Для нового дослідження доктор Гу та його колеги проаналізували дані про майже 217 000 пацієнтів, які брали участь у трьох великих дослідженнях, що охоплювали кілька десятиліть. Кожні два-чотири роки учасники відповідали на детальні запитання про свій раціон харчування та історію хвороби. Врахувавши інші фактори, зокрема фізичну активність та вживання алкоголю, дослідники виявили, що чим більше порцій червоного м'яса їдять люди, тим більша ймовірність розвитку діабету.

Ті, хто їв найбільшу кількість — приблизно дві повні порції, яловичини, свинини або баранини щодня — мали на 62 відсотки вищий ризик розвитку діабету 2 типу порівняно з людьми, які їли найменше, що становило близько двох порцій на тиждень.

Дослідження не доводить, що вживання червоного м'яса безпосередньо викликає діабет 2 типу; воно лише показує зв'язок між кількістю червоного м'яса, яку ви їсте, і ризиком захворювання. Понад 80 відсотків учасників були жінками, а 90 відсотків — білими; дослідники виявили лише слабкий зв'язок між червоним м'ясом і діабетом 2 типу в азійських і латиноамериканських людей, оскільки кількість учасників у цих категоріях була дуже низькою.

Але результати дослідження перегукуються з іншими дослідженнями, які викликають занепокоєння щодо вживання великої кількості червоного м'яса, і припускають, що зміни в раціоні харчування можуть мати вплив на ситуацію. Заміна лише однієї порції м'яса на день рослинними джерелами білка, такими як горіхи та бобові, або молочними продуктами, такими як йогурт, також знизила ризик розвитку діабету, згідно з дослідженням.

«Червоне м'ясо має свої плюси і мінуси, — каже доктор Ручі Матур, ендокринолог з Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, який не брав участі в дослідженні. — Це цінне джерело білка, вітамінів, таких як В12, і мінералів, таких як селен. Але червоне м'ясо також містить багато насичених жирів, і, залежно від обробки, може містити багато натрію та консервантів. Ніщо з цього не є корисним для нашого здоров'я».

Попередні дослідження пов'язували насичені жири з резистентністю до інсуліну у дорослих з надмірною вагою та ожирінням. А в дослідженнях на тваринах було показано, що високий вміст натрію та хімічних консервантів, таких як нітрати і нітрити, які містяться в копченому м'ясі, посилює запалення і пошкоджує клітини підшлункової залози, яка виробляє інсулін. Люди хворіють на діабет 2 типу, коли їхній організм не в змозі виробляти достатню кількість інсуліну. Червоне м'ясо також має високий рівень заліза під назвою гем, який, на думку дослідників, може впливати на вироблення інсуліну.

Якщо ви їсте червоне м'ясо щодня, можливо, варто зменшити його кількість. Чим менше ви їсте, тим краще. Одна порція на тиждень — це хороша мета, додають фахівці.

