Кілограми почнуть танути: дивовижні переваги обліпихи для здоров’я

Завдяки високому вмісту білка, клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, обліпиха є потужним продуктом харчування, пише видання Chatelaine. Ця крихітна жовто-помаранчева ягода приблизно на третину менша за чорницю, але містить у 12 разів більше вітаміну С, ніж апельсин. Завдяки великій кількості білка, клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів (якщо бути точним, щонайменше 190 біологічно активних сполук), обліпиха надзвичайно цінна у харчуванні. Розрекламована як один з найбільш поживних і багатих на вітаміни продуктів у світі, що приносить користь як внутрішньо, так і зовнішньо, обліпиха швидко стає такою ж популярною, як ягоди асаї та гранат.

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Обліпиха має здатність сприяти схудненню, запобігаючи накопиченню зайвого жиру. Зі зниженням ваги також зменшується ризик таких захворювань, як хвороби серця та діабет. Здатність обліпихи знижувати рівень С-реактивного білка, пов'язаного із запаленням, також пов'язує обліпиху зі зниженням рівня серцево-судинних захворювань і діабету.

Ця могутня ягода має високий вміст омега жирних кислот, включаючи 3, 6, 9 і рідкісну 7. І хоча ми все ще чекаємо на нові дослідження про користь омега-7, коли мова йде про протизапальні властивості, результати виглядають багатообіцяючими. Регулярне споживання цих жирних кислот допомагає змащувати сухий, застійний кишечник, полегшуючі випорожнення для тих, хто страждає від закрепів.

Обліпиха чудово підходить для зовнішнього застосування, адже вона має багато корисних властивостей. Високий вміст вітаміну С робить її привабливою для використання в кремах і сироватках для обличчя завдяки здатності цієї сполуки утворювати колаген. Вітамін С робить шкіру пружною, еластичною, менш зморшкуватою і відомий своїми відновлювальними властивостями.

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Для подразненої шкіри обліпиха може бути надзвичайно корисною. Омега-3 жирні кислоти зменшують запалення (а отже, почервоніння), печіння та свербіж, а вітамін Е сприяє швидкому загоєнню шкіри та зменшенню рубців.

На смак обліпиха може бути досить терпкою, якщо їсти її сирою, тому її часто можна знайти у вареному вигляді в джемах, як сироп у випічці або, найчастіше, у вигляді харчової добавки у вигляді концентрованого соку або капсул.

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