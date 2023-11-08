Кілограми почнуть танути: дивовижні переваги обліпихи для здоров’я
Завдяки високому вмісту білка, клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, обліпиха є потужним продуктом харчування, пише видання Chatelaine. Ця крихітна жовто-помаранчева ягода приблизно на третину менша за чорницю, але містить у 12 разів більше вітаміну С, ніж апельсин. Завдяки великій кількості білка, клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів (якщо бути точним, щонайменше 190 біологічно активних сполук), обліпиха надзвичайно цінна у харчуванні. Розрекламована як один з найбільш поживних і багатих на вітаміни продуктів у світі, що приносить користь як внутрішньо, так і зовнішньо, обліпиха швидко стає такою ж популярною, як ягоди асаї та гранат.
Обліпиха має здатність сприяти схудненню, запобігаючи накопиченню зайвого жиру. Зі зниженням ваги також зменшується ризик таких захворювань, як хвороби серця та діабет. Здатність обліпихи знижувати рівень С-реактивного білка, пов'язаного із запаленням, також пов'язує обліпиху зі зниженням рівня серцево-судинних захворювань і діабету.
Ця могутня ягода має високий вміст омега жирних кислот, включаючи 3, 6, 9 і рідкісну 7. І хоча ми все ще чекаємо на нові дослідження про користь омега-7, коли мова йде про протизапальні властивості, результати виглядають багатообіцяючими. Регулярне споживання цих жирних кислот допомагає змащувати сухий, застійний кишечник, полегшуючі випорожнення для тих, хто страждає від закрепів.
Читайте також: «Оселедець та кабачки»: відома дієтологиня про те, як правильно підтримувати пружність шкіри
Обліпиха чудово підходить для зовнішнього застосування, адже вона має багато корисних властивостей. Високий вміст вітаміну С робить її привабливою для використання в кремах і сироватках для обличчя завдяки здатності цієї сполуки утворювати колаген. Вітамін С робить шкіру пружною, еластичною, менш зморшкуватою і відомий своїми відновлювальними властивостями.
Для подразненої шкіри обліпиха може бути надзвичайно корисною. Омега-3 жирні кислоти зменшують запалення (а отже, почервоніння), печіння та свербіж, а вітамін Е сприяє швидкому загоєнню шкіри та зменшенню рубців.
На смак обліпиха може бути досить терпкою, якщо їсти її сирою, тому її часто можна знайти у вареному вигляді в джемах, як сироп у випічці або, найчастіше, у вигляді харчової добавки у вигляді концентрованого соку або капсул.
Раніше повідомлялося, що 80% пацієнтів мають безсимптомне носіння камінців у жовчному міхурі: що слід знати про цю хворобу.29