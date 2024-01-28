Котлети по-мексиканськи від Вадима Бжезинського (Пави) — рецепт «легше не буває»
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, запропонував фоловерам приготувати котлети по-мексиканські, які надзвичайно легко зробити.
Про те, як готувати цю аромату та яскраву страву, він розповів у соцмережах.
Інгредієнти:
- Філе куряче — 500 г;
- Сир твердий — 100 г;
- Кукурудза -150 г;
- Зелена цибуля — 30 г;
- Яйце куряче -1 шт.;
- Спеції (томати, часник, базилік);
- Борошно -1.5 ст.л.;
- Олія — 1 ст.л.;
- Сметана -1 ст.л.;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Куряче філе та сир нарізати, додати зелену цибулю, яйце, борошно, сметану, спеції, кукурудзу, олію, посолити та поперчити.
- Перемішати і обсмажити до золотавої скоринки.
Раніше рецептом смачних котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Вони виходять соковитими за рахунок додавання вершкового масла та майонезу.
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