37.73 / 38.28 41.08 / 41.83
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Котлети по-мексиканськи від Вадима Бжезинського (Пави) — рецепт «легше не буває»

15:16 28 січня 2024
Котлети

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, запропонував фоловерам приготувати котлети по-мексиканські, які надзвичайно легко зробити.

Про те, як готувати цю аромату та яскраву страву, він розповів у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Філе куряче — 500 г;
  • Сир твердий — 100 г;
  • Кукурудза -150 г;
  • Зелена цибуля — 30 г;
  • Яйце куряче -1 шт.;
  • Спеції (томати, часник, базилік);
  • Борошно -1.5 ст.л.;
  • Олія — 1 ст.л.;
  • Сметана -1 ст.л.;
  • Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: «Діти будуть у захваті»: швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин від фудблогерки Христини Азізян

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Куряче філе та сир нарізати, додати зелену цибулю, яйце, борошно, сметану, спеції, кукурудзу, олію, посолити та поперчити.
  • Перемішати і обсмажити до золотавої скоринки.

Раніше рецептом смачних котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Вони виходять соковитими за рахунок додавання вершкового масла та майонезу.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

147

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овни отримають важливу звістку, Левам та Стрільцям не можна поспішати з прийняттям рішень: гороскоп на 28 січня 2024 року

Унітаз, очищення

Копійчані засоби: як швидко та ефективно зробити унітаз ідеально чистим

Сельта&nbsp;— Жирона

Довбик та Циганков допомогли «Жироні» перемогти у чемпіонаті Іспанії та потіснити з першого місця «Реал» (відео)

автомобілі

Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту