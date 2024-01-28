Котлети по-мексиканськи від Вадима Бжезинського (Пави) — рецепт «легше не буває»

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, запропонував фоловерам приготувати котлети по-мексиканські, які надзвичайно легко зробити.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як готувати цю аромату та яскраву страву, він розповів у соцмережах.

Інгредієнти: Філе куряче — 500 г;

Сир твердий — 100 г;

Кукурудза -150 г;

Зелена цибуля — 30 г;

Яйце куряче -1 шт.;

Спеції (томати, часник, базилік);

Борошно -1.5 ст.л.;

Олія — 1 ст.л.;

Сметана -1 ст.л.;

Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: «Діти будуть у захваті»: швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин від фудблогерки Христини Азізян

Приготування: РЕКЛАМА Куряче філе та сир нарізати, додати зелену цибулю, яйце, борошно, сметану, спеції, кукурудзу, олію, посолити та поперчити.

Перемішати і обсмажити до золотавої скоринки.

Раніше рецептом смачних котлет поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Вони виходять соковитими за рахунок додавання вершкового масла та майонезу.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

147

Читайте нас у Facebook та Instagram