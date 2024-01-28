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Готується швидко, з'їдається — миттєво: рецепт печива з шоколадом від Тетяни Мокріді

10:44 28 січня 2024
Печиво

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповідала, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи, запропонувала фоловерам рецепт печива з шоколадом.

«В хаті тонкий аромат шоколаду. Ми не фанати шоколадних тортів та інших шоколадних смаколиків, а це печиво якесь магічне. Готується дуже швидко, ну … і з"їдається миттєво. Інгредієнти прості, форми непотрібні», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Яйце — 1 шт.;
  • Цукор — 250 г;
  • Масло вершкове — 150 г;
  • Борошно — 250 г;
  • Розпушувач або харчова сода — 1 чайна ложка;
  • Дрібка солі;
  • Шоколад — 100 г (за бажанням можете додати родзинки і горішки).

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Приготування:

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  • Збийте яйце з цукром.
  • Додайте м’яке масло (не топіть його на плиті чи мікрохвильовці). Перемішайте.
  • Змішайте просіяне борошно, сіль, розпушувач (соду).
  • Поступово додавайте борошняну суміш.
  • Подрібніть шоколад, не перетворіть його на борошно. Він має бути шматочками. Додайте до тіста.
  • Вимішуйте руками. Якщо тісто дуже липне до рук, змастіть їх трішки олією і додайте ще трішечки борошна. Увага! Тісто має бути еластичним і м"яким.
  • Сформуйте із тіста товстеньки ковбаски, загорніть їх в харчову плівку і потримайте годину в холодильнику.
  • Розріжте ковбаски на рівні шматочки і сформуйте печиво.
  • Печиво викладіть на пергамент (нічим його не змащуємо). Між печивом має бути достатньо велика відстать, воно буде рости.
  • Печиво випікати в розігрітій духовці до 180 градусів — 15 хвилин. Почне по краях золотитися — готове. І хай вас не лякає, що воно ще м"яке
  • Дайте печиву вистигнути, а потім викладайте на тарілку.

Раніше кулінарка Наталя Калніна поділилася рецептом сирного печива з яблуками та корицею.

Фото зі сторінки Тетяни Мокріді

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