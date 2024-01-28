Готується швидко, з'їдається — миттєво: рецепт печива з шоколадом від Тетяни Мокріді
Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповідала, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи, запропонувала фоловерам рецепт печива з шоколадом.
«В хаті тонкий аромат шоколаду. Ми не фанати шоколадних тортів та інших шоколадних смаколиків, а це печиво якесь магічне. Готується дуже швидко, ну … і з"їдається миттєво. Інгредієнти прості, форми непотрібні», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- Яйце — 1 шт.;
- Цукор — 250 г;
- Масло вершкове — 150 г;
- Борошно — 250 г;
- Розпушувач або харчова сода — 1 чайна ложка;
- Дрібка солі;
- Шоколад — 100 г (за бажанням можете додати родзинки і горішки).
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Приготування:
- Збийте яйце з цукром.
- Додайте м’яке масло (не топіть його на плиті чи мікрохвильовці). Перемішайте.
- Змішайте просіяне борошно, сіль, розпушувач (соду).
- Поступово додавайте борошняну суміш.
- Подрібніть шоколад, не перетворіть його на борошно. Він має бути шматочками. Додайте до тіста.
- Вимішуйте руками. Якщо тісто дуже липне до рук, змастіть їх трішки олією і додайте ще трішечки борошна. Увага! Тісто має бути еластичним і м"яким.
- Сформуйте із тіста товстеньки ковбаски, загорніть їх в харчову плівку і потримайте годину в холодильнику.
- Розріжте ковбаски на рівні шматочки і сформуйте печиво.
- Печиво викладіть на пергамент (нічим його не змащуємо). Між печивом має бути достатньо велика відстать, воно буде рости.
- Печиво випікати в розігрітій духовці до 180 градусів — 15 хвилин. Почне по краях золотитися — готове. І хай вас не лякає, що воно ще м"яке
- Дайте печиву вистигнути, а потім викладайте на тарілку.
Раніше кулінарка Наталя Калніна поділилася рецептом сирного печива з яблуками та корицею.
Фото зі сторінки Тетяни Мокріді67