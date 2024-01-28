Готується швидко, з'їдається — миттєво: рецепт печива з шоколадом від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповідала, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи, запропонувала фоловерам рецепт печива з шоколадом.

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«В хаті тонкий аромат шоколаду. Ми не фанати шоколадних тортів та інших шоколадних смаколиків, а це печиво якесь магічне. Готується дуже швидко, ну … і з"їдається миттєво. Інгредієнти прості, форми непотрібні», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти: Яйце — 1 шт.;

Цукор — 250 г;

Масло вершкове — 150 г;

Борошно — 250 г;

Розпушувач або харчова сода — 1 чайна ложка;

Дрібка солі;

Шоколад — 100 г (за бажанням можете додати родзинки і горішки).

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Приготування: РЕКЛАМА Збийте яйце з цукром.

Додайте м’яке масло (не топіть його на плиті чи мікрохвильовці). Перемішайте.

Змішайте просіяне борошно, сіль, розпушувач (соду).

Поступово додавайте борошняну суміш.

Подрібніть шоколад, не перетворіть його на борошно. Він має бути шматочками. Додайте до тіста.

Вимішуйте руками. Якщо тісто дуже липне до рук, змастіть їх трішки олією і додайте ще трішечки борошна. Увага! Тісто має бути еластичним і м"яким.

Сформуйте із тіста товстеньки ковбаски, загорніть їх в харчову плівку і потримайте годину в холодильнику.

Розріжте ковбаски на рівні шматочки і сформуйте печиво.

Печиво викладіть на пергамент (нічим його не змащуємо). Між печивом має бути достатньо велика відстать, воно буде рости.

Печиво випікати в розігрітій духовці до 180 градусів — 15 хвилин. Почне по краях золотитися — готове. І хай вас не лякає, що воно ще м"яке

Дайте печиву вистигнути, а потім викладайте на тарілку.

Раніше кулінарка Наталя Калніна поділилася рецептом сирного печива з яблуками та корицею.

Фото зі сторінки Тетяни Мокріді

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