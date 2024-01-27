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Всього три інгредієнти та мінімум часу: рецепт смачного сніданку від блогерки з ляльковим голосом

18:05 27 січня 2024
сніданок з лаваша

Лаваш відомий у багатьох країнах світу. У деяких з них він займає чи не чільне місце в системі харчування. Українські кулінарні майстрині часто використовують лаваш як основу для піци, хачапурі або грузинських пирогів.

Відома фудблогерка Alina FooDee запропонувала приготувати з лаваша простий, швидкий та смачний сніданок.

Рецепт обов'язково оцінять жінки, які не мають багато часу проводити на кухні. Швидко, просто, а результат сподобається навіть гурманам, вважає Аліна.

«Всього 3 інгредієнти. Ідеальне поєднання сир, гриби та лаваш — і сніданок на кожний день готовий», — впевнена майстриня.

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Продукти:
​​Лаваш — 5 шт.
Сир — 200 г
Гриби — 250 г
Сіль, чорний перець — до смаку.

Як швидко приготувати смачний сніданок, Аліна показала у відео.

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Раніше ми розповідали, як приготувати курячі стегенця по-єврейськи у мультиварці.

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