Всього три інгредієнти та мінімум часу: рецепт смачного сніданку від блогерки з ляльковим голосом
Лаваш відомий у багатьох країнах світу. У деяких з них він займає чи не чільне місце в системі харчування. Українські кулінарні майстрині часто використовують лаваш як основу для піци, хачапурі або грузинських пирогів.
Відома фудблогерка Alina FooDee запропонувала приготувати з лаваша простий, швидкий та смачний сніданок.
Рецепт обов'язково оцінять жінки, які не мають багато часу проводити на кухні. Швидко, просто, а результат сподобається навіть гурманам, вважає Аліна.
«Всього 3 інгредієнти. Ідеальне поєднання сир, гриби та лаваш — і сніданок на кожний день готовий», — впевнена майстриня.
Продукти:
Лаваш — 5 шт.
Сир — 200 г
Гриби — 250 г
Сіль, чорний перець — до смаку.
Як швидко приготувати смачний сніданок, Аліна показала у відео.
Раніше ми розповідали, як приготувати курячі стегенця по-єврейськи у мультиварці.199