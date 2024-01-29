У рф побільшала кількість нападів на призовні пункти

З початку російської агресії проти України відбулося щонайменше 220 нападів на російські призовні пункти. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному звіті. Зокрема, за останні півроку кількість нападів зросла більш ніж удвічі. Наприклад, в Усть-Ілімську Іркутської області росії чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. У реанімації опинився начальник призовної комісії.

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«22 січня 2024 року російська влада повідомила, що з початку конфлікту в лютому 2022 року було скоєно 220 нападів на військкомати. За даними ЗМІ, з 26 липня 2023 року було зафіксовано 113 нападів на військкомати. У сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів військкоматів за останні шість місяців», — ідеться у звіті британської розвідки.

Сергій Наришкін, голова Служби зовнішньої розвідки росії, звинувачує Захід у тому, що він стоїть за атаками. Лондон, однак, підозрює зростаюче невдоволення в рф щодо війни проти України. Підозрювані, які нібито напали на призовні пункти, були звинувачені у державній зраді і тероризмі в росії, пише далі Міністерство оборони.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в російському регіоні почався багатотисячний протест, скандують «Свободу!» і кличуть земляків повертатись додому з війни.

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