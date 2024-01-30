37.66 / 38.21 40.96 / 41.68
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Злам телефону принца Гаррі: скільки газета відшкодує за це втручання

16:53 31 січня 2024
принц Гаррі

Газета Daily Mirror зіткнулася з вимогою про відшкодування майже 2 млн фунтів стерлінгів судових витрат після того, як принц Гаррі виграв справу про телефонний злом проти видавництва Mirror Group Newspapers (MGN).

Минулого місяця суддя Фанкорт постановив у Високому суді, що «широкомасштабні» телефонні зломи мали місце в MGN з 2006 по 2011 рік, «навіть певною мірою» під час розслідування Левесона щодо медіа-стандартів, пише The Guardian.

Суддя також виявив «широкомасштабний» незаконний збір інформації в усіх трьох виданнях MGN і використання приватних детективів було «невід'ємною частиною системи».

Фанкорт присудив Гаррі 140 600 фунтів стерлінгів відшкодування збитків після того, як встановив, що 15 з 33 статей, розглянутих у суді, що стосувалися його, були результатом злому телефону або незаконного збору інформації.

РЕКЛАМА

Гаррі був одним з чотирьох «представницьких» позивачів, чиї справи розглядалися після «загальної» справи від імені набагато більшої групи позивачів. Після успіху Гаррі всі, хто брав участь у загальному позові, хочуть відшкодувати понесені ними витрати.

Девід Шерборн, який представляє групу, зазначив у письмових аргументах, що загальна сума позову — без урахування витрат Гаррі, які будуть визначені пізніше — становить 2,15 млн фунтів стерлінгів, але, «щоб уникнути непотрібних суперечок», вони хочуть, щоб 90% цієї суми (1,94 млн фунтів стерлінгів) було виплачено на їхній рахунок.

РЕКЛАМА

Оскільки суд заслухав докази, що стосуються лише 33 з 148 статей про Гаррі, його позов є незавершеним, і він вимагатиме відшкодування своїх судових витрат, коли вони будуть заслухані. У зв'язку з цим, витрати на його індивідуальну справу, які, ймовірно, будуть значними, не включені до поточного позову.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі відкликав один із трьох позовів проти британських видань.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Залужний та Зеленський

Не вистачає коштів: стала відомою причина суперечок між Зеленським та Залужним

В'ячеслав Зенц із Волині – легендарний воїн

«Після загибелі Слави росіяни писали, що «ликвидирован идейный бандеровец»: історія легендарного бійця з Волині

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Заповіт

В Україні з 30 січня змінилися правила оформлення спадщини: юристи роз'яснили важливі моменти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту