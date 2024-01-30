Злам телефону принца Гаррі: скільки газета відшкодує за це втручання
Газета Daily Mirror зіткнулася з вимогою про відшкодування майже 2 млн фунтів стерлінгів судових витрат після того, як принц Гаррі виграв справу про телефонний злом проти видавництва Mirror Group Newspapers (MGN).
Минулого місяця суддя Фанкорт постановив у Високому суді, що «широкомасштабні» телефонні зломи мали місце в MGN з 2006 по 2011 рік, «навіть певною мірою» під час розслідування Левесона щодо медіа-стандартів, пише The Guardian.
Суддя також виявив «широкомасштабний» незаконний збір інформації в усіх трьох виданнях MGN і використання приватних детективів було «невід'ємною частиною системи».
Фанкорт присудив Гаррі 140 600 фунтів стерлінгів відшкодування збитків після того, як встановив, що 15 з 33 статей, розглянутих у суді, що стосувалися його, були результатом злому телефону або незаконного збору інформації.
Гаррі був одним з чотирьох «представницьких» позивачів, чиї справи розглядалися після «загальної» справи від імені набагато більшої групи позивачів. Після успіху Гаррі всі, хто брав участь у загальному позові, хочуть відшкодувати понесені ними витрати.
Девід Шерборн, який представляє групу, зазначив у письмових аргументах, що загальна сума позову — без урахування витрат Гаррі, які будуть визначені пізніше — становить 2,15 млн фунтів стерлінгів, але, «щоб уникнути непотрібних суперечок», вони хочуть, щоб 90% цієї суми (1,94 млн фунтів стерлінгів) було виплачено на їхній рахунок.
Оскільки суд заслухав докази, що стосуються лише 33 з 148 статей про Гаррі, його позов є незавершеним, і він вимагатиме відшкодування своїх судових витрат, коли вони будуть заслухані. У зв'язку з цим, витрати на його індивідуальну справу, які, ймовірно, будуть значними, не включені до поточного позову.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі відкликав один із трьох позовів проти британських видань.21