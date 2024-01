Принц Гаррі відкликав один із трьох позовів проти британських видань

Принц Гаррі, який нещодавно з Меган Маркл відвідав церемонію «Золотий глобус», відкликав один із трьох пред'явлених позовів проти британських видань, які він звинуватив у наклепі. Такий поворот подій стався напередодні, коли адвокати герцога Сассекського попередили суд про відкликання ним претензій у поширенні наклепу до газети Mail on Sunday компанії Associated Newspapers. Як повідомляє Daily Mail, причини такого рішення принца залишаються невідомими.

Позов був поданий після публікації статті в Mail on Sunday у лютому 2022 року, в якій стверджувалося, що принц Гаррі намагався приховати деталі свого судового позову проти МВС Великобританії за відмову надати державну охорону. У статті йшлося про те, що помічники принца спробували надати судовому процесу «позитивного відтінку», стверджуючи, що Гаррі хотів особисто оплатити послуги поліцейських, хоча в МВС про це нічого не знали. Принц Гаррі вважав ці повідомлення наклепом і «неправомірними та цинічними спробами маніпулювати громадською думкою».

Нагадаємо, що у грудні 2023 року герцог Сассекський виграв судову справу проти Mirror Group Newspapers, звинувативши журналістів у телефонних зломах. У процесі розгляду знаходяться інші позови принца Гаррі проти британських таблоїдів, таких як The Sun, ANL та колишня News of the World. Ці позови стосуються вторгнення в приватне життя принца з середини 1990-х років до 2016 року, а також ймовірного незаконного збору інформації. Судові засідання продовжуються, і громадськість очікує подальшого розвитку цих юридичних процесів.

Тим часом стало відомо, за що король Чарльз III назвав принца Гаррі дурнем.

