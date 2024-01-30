Американське печиво з шоколадом: смачно так, що не відірватися

Ароматне пісочне печиво з шоколадною крихтою. Ммм, вам точно має сподобатись. Загалом, домашні оцінять його на відмінно. Легкий рецепт, нічого складного, ділиться кулінарка Тетяна Гунько, яка раніше пропонувала приготувати смачний салат з грибами та квасолею.

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На одну порцію: 100 г м'якого масла

90 г цукру

1 яйце

0,5 ч. л. розпушувача

дрібка солі

200 г борошна

100 г шоколаду темного

кілька крапель цитрусової есенції (можна цедру з апельсина).

Приготування:

М' яке масло збити з цукром та сіллю, ввести яйце — збити, додати поступово борошно з розпушувачем, есенцію — вимішати лопаткою. Подрібнений шоколад вмішати. Накрити плівкою тісто та на 1 годину поставити в холодильник. Робити кульки, розкладати на пергамент на відстані одна від одної. Пекти в розігрітій духовці при t 190° 20 хв. Виходить приблизно 12 штук.

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Нагадаємо рецепт чизкейку без основи з печива.

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