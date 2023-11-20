Дуже смачний і не складний салат з грибами: ідеально до свята
Рідко яке святкове застілля обходиться без закусок та салатів. Рецепти з грибами дають змогу приємно урізноманітнити салатне меню. Грибний салат можна готувати цілий рік, ділиться кулінарка Тетяна Гунько.
Інгредієнти:
- 500 г шампіньйонів;
- 2 великі морквини;
- 1 банка консервованої червоної квасолі;
- майонез;
- шматочок вершкового масла;
- сіль, перець, часник до смаку.
Приготування:
Гриби порізати шматочками, обсмажити на маслі, додати потерту на грубій тертці моркву і потушити до готовності.
Посолити та поперчити на свій смак.
Викласти в миску, дати охолонути, додати квасолю, 2−3 зубчики часнику та заправити майонезом.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салата «Їжачок» від кулінарки Людмили Борщ.
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