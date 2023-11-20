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Дуже смачний і не складний салат з грибами: ідеально до свята

20:15 23 листопада 2023
салат із грибами

Рідко яке святкове застілля обходиться без закусок та салатів. Рецепти з грибами дають змогу приємно урізноманітнити салатне меню. Грибний салат можна готувати цілий рік, ділиться кулінарка Тетяна Гунько.

Інгредієнти:

  • 500 г шампіньйонів;
  • 2 великі морквини;
  • 1 банка консервованої червоної квасолі;
  • майонез;
  • шматочок вершкового масла;
  • сіль, перець, часник до смаку.

Приготування:

Гриби порізати шматочками, обсмажити на маслі, додати потерту на грубій тертці моркву і потушити до готовності.

Посолити та поперчити на свій смак.

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Викласти в миску, дати охолонути, додати квасолю, 2−3 зубчики часнику та заправити майонезом.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салата «Їжачок» від кулінарки Людмили Борщ.

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