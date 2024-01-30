Процес пішов: в Україні розпочалися масові відключення боржників від електрики

В Україні почалися масові відключення боржників від електрики. На Вінниччині за день від'єднують до пів сотні споживачів. Про це розповів комерційний директор АТ «Вінницяобленерго» Олексій Тарарака, пише Суспільне.

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За його словами, станом на 25 січня борг перед АТ «Вінницяобленерго» становить 130 мільйонів гривень. Не сплачують за світло 160 тисяч власників помешкань.

«Лінія вимикається з підстанції, заземлюється і відключається. Користуватися вже не можна буде», — пояснив електромонтер АТ «Вінницяобленерго» Олег Кражай.

Відключати боржників на Вінниччині почали від понеділка, 22 січня. Тарарака наголосив, що відновлення електроживлення — це вже платна послуга. Тож окрім погашення боргу, споживачеві доведеться сплатити ще й за неї.

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На його думку, перші дні відключень покажуть споживачам, що все серйозно і треба почати сплачувати борги.

На Львівщині оператор системи розподілу «Львівобленерго» також почав відключати електроенергію людям, які сформували борги за електроенергію. Про це повідомив речник «Львівобленерго» Галина Петрушко, інформує РБК-Україна.

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За її словами, компанія отримала від постачальника електроенергії листи щодо припинення енергозабезпечення боржникам. Орієнтовно на Львівщині є близько 2 тис. побутових боржників, яких мають відключити.

«На сьогоднішній час всі боржники отримали попередження рекомендованими листами. Тому в людей є час все ж таки оплатити борг, щоб не було до цього відімкнення. Це дуже важливий момент», — сказала вона.

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Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, при якій сумі боргу українцям загрожує відключення електроенергії. У своєму Facebook він написав, що позбавляти електрики будуть тих споживачів, у яких сума боргу перевищує 3000 грн, а сам борг «старше» двох місяців. Прокіп також акцентував увагу на тому, що ця норма торкнеться тільки тієї частини України, де не ведуться активні бойові дії, пише УНІАН.

За словами директора компанії-постачальника електроенергії Yasno, яка постачає електрику в Києві та Дніпропетровській області, Сергія Коваленка, відключення електроенергії мають розпочатися з 29 січня.

Думати про екстрену оплату боргу або боятися того, що відключення електроенергії «постукає» до вас у двері не варто, якщо у вас:

• троє і більше прийомних дітей;

• дитячий будинок сімейного типу;

• є житель квартири, здоров'я і життєдіяльність якого залежать від медичних приладів;

• багатодітна сім'я;

• інвалідність I або II групи;

• є необхідність догляду за дітьми з інвалідністю або за особами, які отримали каліцтва в дитинстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків.

Фото: Pixabay

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